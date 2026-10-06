El skater Mikel Echegaray suma su segunda plata y la cuarta medalla de España en los World Skate Games

El skater español Mikel Echegaray durante los World Skate Games de Asunción (Paraguay). - PRENSA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PATINAJE

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El skater español Mikel Echegaray se proclamó subcampeón del mundo de Street Luge en carrera, sumando así su segunda plata y la cuarta medalla del 'Team España' en los World Skate Games de Asunción (Paraguay), y la selección absoluta femenina de hockey patines aseguró su pase a la siguiente ronda como primera de grupo tras la victoria ante Chile (2-3).

El Equipo España de Patinaje sigue ampliando su medallero en estos Juegos Mundiales de Patinaje de Asunción (Paraguay), con el subcampeonato del mundo de Mikel Echegaray en la modalidad Street Luge. Así, la selección española de descenso cerró su participación en esta cita mundialista con cuatro medallas: el oro conseguido por Pablo Soler en los Time Trials de Inline Downhill, las dos platas de Echegaray en Street Luge, y el bronce de Albert Forés en los Time Trials de Longboard.

En el hockey de patines, la selección española absoluta femenina de ha logrado su segunda victoria consecutiva tras imponerse a Chile (2-3) en un encuentro decidido de manera agónica. El combinado sudamericano se puso por delante en dos ocasiones, pero las españolas igualaron el encuentro con los goles de Sara Roces y Victòria Porta. Posteriormente, cuando parecía que se iba a quedar en un empate, Aina Florenza apareció en el último segundo para anotar el gol definitivo, entregar los tres puntos a la selección española y certificar el pase a la siguiente ronda.

Con este triunfo, las pupilas de Sergi Macià cuentan con dos triunfos y afrontarán este miércoles (01.00 horas) la tercera fecha de la fase de grupos ante Argentina, en el que se podrá seguir en directo a través de Teledeporte y RTVE Play.

En la misma situación se encuentra la selección Sub-19 masculina, que tras imponerse con autoridad a la selección argentina (6-1), suma su segunda victoria consecutiva. Los de Francesc Bargalló cerrará este martes (16.15 horas) la fase de grupos contra Suiza, con el objetivo de completar esta primera ronda con pleno de victorias.

En cuanto a la disciplina de hockey línea, la selección española júnior masculina mantiene su pleno de victorias después de superar a República Checa (2-5). Este triunfo permite a España asegurarse de forma matemática la primera posición de su grupo, a falta de disputar este miércoles (01.00 horas) el último encuentro de la fase inicial ante Nueva Zelanda, para mantener su pleno de victorias antes de afrontar las eliminatorias.

Por su parte, la selección Sénior Femenina se medirá este martes (17.30 horas) a Uruguay, con el propósito también de certificar la primera plaza de su grupo.

En el skateboarding, la delegación española se estrenará este martes, a partir de las 16.35 horas, con la participación de Julia Benedetti, Gadea Moja, Cecilia Rendueles y Grusha Reyna, quienes afrontarán las rondas clasificatorias. Y es que este Mundial de 'park' supone una de las grandes citas internacionales de estos World Skate Games, ya que forma parte del camino clasificatorio hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Además, este martes también arrancará el Campeonato del Mundo de Roller Freestyle Park, primero (17.45 horas) con la amplia representación española, en la que se encuentran Eneritz Quincoces, Carla Martín y Mery Muñoz, y segundo, más tarde (21.45 horas), será el turno de Alex Fernández en la competición masculina.

La selección española de scooter también comenzará su participación en Asunción. Lucas Caballero y Guifré Obradors serán los primeros representantes nacionales en entrar en competición y disputarán las clasificatorias de Street Masculino a partir de las 14:05h.

Después del tercer día de competición, el Team España suma 4 medallas --1 oro, 2 platas y 1 bronce-- en los World Skate Games de Asunción 2026.