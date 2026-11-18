Skechers presenta su zapatilla de competición 'Aero Elite', el modelo más rápido de la marca. - MARTÍN PÉREZ

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La firma deportiva Skechers ha presentado la nueva 'Skechers Aero Elite', su zapatilla más rápida hasta la fecha y que está diseñada para ayudar a los corredores de todos los niveles a superar sus marcas personales, en un acto en el Domo 360 de los Jardines de la Escuela de Ingenieros Agrónomos en Madrid.

Dentro del proyecto 'Aero Running Lab', la jornada permitió a los asistentes participar en una experiencia inmersiva que ha simulado un viaje desde el aeropuerto de Los Ángeles, con escalas en Nueva York y Londres, hasta la capital de España. Posteriormente, han probado el calzado en una carrera por relevos y en un recorrido exterior sobre el asfalto para comprobar sus prestaciones.

El nuevo modelo se sitúa como el referente de rendimiento de la división 'Skechers Running' al incorporar un empeine de malla de Jacquard con diseño 'Fit Knit' sin lengüeta, similar a un calcetín, y una media suela 'Hyper Burst Pro' de espuma ATPU supercrítica con vaciados estratégicos para reducir el peso y favorecer el retorno de energía.

Asimismo, cuenta con una placa 'Quantum' con infusión de carbono entre dos capas de espuma de distinta densidad, la geometría 'Hyper Arc Technology' para lograr transiciones rápidas y una suela ultrafina 'Lite Grip'.

La zapatilla tiene un peso de 167 gramos en su versión para hombre y de 142 gramos en el modelo de mujer. Con esta configuración técnica, la firma busca proporcionar ligereza, reactividad, propulsión y tracción en cada apoyo durante la competición.

La 'Aero Elite' encabeza la gama 'Skechers Aero', concebida para acompañar a los deportistas en todas las fases de su preparación junto a las versiones 'Aero Burst', con amortiguación para distancias largas; 'Aero Spark', destinada al entrenamiento diario general, y 'Aero Razor', orientada a sesiones diarias intensas.

Gran parte de esta serie dispone además de la tecnología 'Skechers HandsFree Slip-ins', que permite calzar la zapatilla sin utilizar las manos manteniendo un ajuste seguro en el talón.