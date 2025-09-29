Skechers presenta sus zapatillas Aero Spark, una simbiosis de velocidad, estilo y comodidad.

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Skechers ha creado una nueva generación de zapatillas de running que combinan velocidad, estilo y comodidad para satisfacer las necesidades de los corredores de todos los niveles y ayudarles a mejorar sus resultados.

La nueva colección de zapatillas Skechers Aero pretende revolucionar esta disciplina con tres modelos, Aero Burst, especializada en rutinas de carrera de larga distancia; Aero Tempo, una zapatilla de alto rendimiento para el día de la carrera; y Aero Spark, diseñada para convertirse en la zapatilla equilibrada para el uso diario.

El objetivo de las Aero Spark es lograr una zapatilla con la que recorrer muchos kilómetros con una gran amortiguación bajo los pies y acelerar el ritmo. El modelo cuenta con entresuela Hyper Burst Ice de doble densidad, que ofrece una gran amortiguación y una pisada suave, así como suela Good Year que ofrece tracción, estabilidad y durabilidad.

Por otro lado, cuenta con plantilla Skechers Arch Fit, que ofrece un gran soporte en el arco plantar, además de la placa H con infusión de carbono, que proporciona un despegue ágil y una rigidez torsional adecuada. También su tecnología HyperARC garantiza un extra de eficiencia en cada paso.

Además, la parte superior de malla transpirable con cordones de la Skechers Aero Spark garantiza un ajuste seguro en cada carrera. Esta zapatilla tiene un peso de 275 gramos (9 masculino) y 221 gramos (7 femenino), con una altura de 36 mm - 30 mm y un drop de 6 mm y está disponible en tres propuestas cromáticas distintas para hombre y cuatro para mujer.