El Spain SailGP Team afronta el Spain Sail Grand Prix de Valencia

Archivo - El Spain SailGP Team se presenta antes de disputar el Spain Sail Grand Prix de Valencia. - SPAIN SAILGP TEAM - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Spain Sail GP Team, 'Los Gallos', patrocinado por Santander Private Banking, se presenta este jueves con motivo del Sail Grand Prix de Valencia, que se disputa el 5 y 6 de septiembre en la capital del Turia.

Los campeones de la Season 4 de SailGP, liderados por los medallistas olímpicos Diego Botín y Florian Trittel, llegan a Valencia como segundos clasificados, a 14 puntos del líder, y dispuestos a recortar distancias en la primera cita de SailGP en Valencia.

En el acto participarán el CEO del Spain SailGP Team, Tony Alquézar, el director de Marketing del Spain SailGP Team, Lorenzo Mairal, y algunos de los integrantes del equipo español.