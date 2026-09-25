Susana Rodríguez y Sara Pérez alargan su reinado con otro oro en Mundial de Triatlón Paralímpico de Pontevedra

Archivo - Susana Rodríguez y su guía Sara Pérez tras conseguir la medalla de oro en Paris 2024 - DAVID RAMÍREZ/CPE - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La triatleta española Susana Rodríguez y su guía Sara Pérez volvieron a demostrar que son casi imbatibles y se coronaron campeonas del mundo una vez más en los Mundiales de Triatlón Paralímpico que acogió este viernes Pontevedra, donde Nil Riudavets y Dani Molina sumaron sendas medallas de plata.

La deportista gallega con discapacidad visual no falló en su cita en casa y se desquitó así de lo sucedido hace tres años cuando sufrió una penalización que le privó de una medalla de oro que tenía en su mano ante sus paisanos.

Pero esta vez nadie pudo parar a la viguesa, que se coronó por octava vez en su carrera campeona del mundo y que continúa siendo la gran dominadora de su categoría en la que ha ganado los dos últimos oros paralímpicos en Tokio y en París y que también es la actual campeona de Europa.

Rodríguez y Pérez labraron su victoria ya desde el primer segmento de natación, donde amasaron una buena ventaja sobre sus rivales, que nunca les hizo estar realmente amenazadas y pudieron afrontar con cierta tranquilidad la carrera final a pie para imponerse con bastante autoridad una vez más.

La gallega y la exnadora, que lideraron de principio a fin la prueba, firmaron un tiempo total de 1:06.37, aventajando en casi dos minutos a las italianas Francesca Tarantello y Silvia Visaggi, y en más de tres a las alemanas Anja Renner y Maria Paulig.

Además, Nil Riudavets reeditó la plata mundial de hace un año en Australia en la prueba de la clase PTS4 para triatletas con discapacidad física, que fue dominada una vez más por el infranqueable francés Alexis Hanquinqant, aunque el español le exigió hasta el final.

El actual campeón del mundo logró abrir brecha en el agua y también amasó unos segundos valiosos sobre el balear en el segmento de bicicleta que le sirvieron para ganar con cierta comodidad pese a la gran carrera a pie de Riudavets que llegó a 13 segundos del ganador. Samuel Rodríguez, del Equipo CaixaBank de Promesas Paralímpicas, fue décimo.

Finalmente, el tercer éxito para la delegación española vino de la mano de otra de sus grandes bazas como Dani Molina, campeón paralímpico en la clase PTS3, que logró otra medalla de plata en una prueba donde no pudo con el británico Henry Urand, que defendió su título mundial.

El triatleta madrileño le intentó pelear el oro a su rival, pero perdió toda su buena ventaja lograda en la natación, en la bici, donde más sufre el español y donde Urand le metió más de tres minutos que hicieron ya imposible que en la carrera a pie Molina le pudiese enjugar la desventaja, llegando a casi dos minutos del inglés.

En la prueba masculina para triatletas con discapacidad visual, el mejor español fue Héctor Catalá, sexto con Diego Méntrida de guía, mientras que Diego Molina (Alfonso Izquierdo) y Abel Torreblanca (Ander Noain), miembros del Equipo CaixaBank de Promesas Paralímpicas fueron noveno y décimo respectivamente.

Finalmente, la participación española se completó con Eva Moral, que fue sexta en la prueba para triatletas que compiten en silla de ruedas, Lionel Morales, que terminó quinto en la categoría de PTS2, y María Fuertes, también del Equipo CaixaBank de Promesas Paralímpicas y novena en la de PTS5.