El TAS levanta la suspensión internacional de Rusia en hockey sobre hielo

Archivo - La selección de Rusia durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 - Mickael Chavet/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

BERLÍN 30 Oct. (dpa/EP) -

Los equipos rusos de hockey sobre hielo podrán volver a competir en torneos internacionales, según dictaminó este viernes el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), lo que significa que la selección masculina y femenina podrán participar en sus respectivos Campeonatos del Mundo que se celebrarán en 2027 en Alemania en mayo y en Canadá en noviembre

El organismo con sede en Lausana (Suiza) estimó un recurso presentado por la Federación Rusa de Hockey sobre Hielo contra la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF) y levantó, con efecto inmediato, su decisión de excluir a los equipos rusos de la temporada 2026-2027.

Desde finales de febrero de 2022, la federación internacional había inhabilitado a Rusia para participar en todos los torneos internacionales y campeonatos del mundo debido a su invasión de Ucrania.

Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional (COI) levantó la suspensión impuesta al Comité Olímpico Ruso en julio, lo que abrió la puerta al regreso gradual de los equipos rusos al panorama deportivo.

No obstante, la IIHF ya había decidido mantener la exclusión de los combinados rusos para esta temporada, alegando motivos de seguridad. Sin embargo, el TAS determinó en su fallo unánime que estas razones no estaban suficientemente demostradas.