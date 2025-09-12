El 'Team Holcim-PRB' remonta y se acerca a la cabeza en la quinta etapa de The Ocean Race Europe

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'Team Holcim-PRB' suizo ha protagonizado una gran remontada desde el quinto puesto para rozar el liderato de la quinta etapa de The Ocean Race Europe 2025, que discurre entre Génova (Italia) y la bahía de Boka (Montenegro), con los equipos de cabeza separados por apenas siete millas.

Los cuatro equipos en cabeza habían estado avanzando rápidamente por la costa sur de Sicilia, con vientos de más de 20 nudos, antes de reducir la velocidad a unos cinco nudos con la entrada de vientos suaves el jueves. Este viernes, el grupo casi se detuvo al entrar en una zona de transición que daba paso a un nuevo viento del norte en la zona este de Sicilia.

Por detrás, el 'Team Holcim-PRB', que ganó terreno de forma constante durante las últimas 24 horas, aprovechó el viento para avanzar velozmente hacia el este, acercándose a los líderes. Por la tarde del jueves, el barco suizo, que horas antes navegaba quinto, se unió a la formación en línea al frente de la flota.

Al caer la noche, las tripulaciones viraron hacia el norte, en dirección al extremo sureste de la isla, en busca de la nueva brisa, que finalmente sintieron en sus velas alrededor de las tres de la madrugada. El 'Holcim-PRB' decidió continuar hacia el este en lugar de quedarse con los otros cuatro barcos que habían virado al norte esperando mejores vientos.

Al amanecer, la tripulación suiza apareció en el 'tracker' de regatas con una ligera ventaja de una milla náutica, mientras el grupo navegaba en ceñida con unos 13 nudos de viento. A las 14.00 horas de este viernes, solo cinco millas separaban a los cinco primeros barcos, con el 'Allagrande Mapei' de Ambrogio Beccaria liderando por un estrecho margen, seguido del 'Team Holcim-PRB' en segundo lugar, el 'Biotherm' tercero, el 'Team Malizia' cuarto y el 'Paprec Arkéa' quinto.