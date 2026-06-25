Technogym incorpora nuevas líneas de diseño y tecnología de entrenamiento en su espacio temporal en Ibiza. - TECHNOGYM

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía de equipamiento deportivo de bienestar y fitness Technogym ha anunciado la reapertura de su espacio de exhibición temporal en el complejo comercial Ibiza Gallery de Playa d'en Bossa en Ibiza, donde la firma dará a conocer su ecosistema de dispositivos conectados y sus últimas soluciones tecnológicas aplicadas al entrenamiento físico y la salud.

La principal novedad de la temporada es la presentación de la colección 'Sand Stone', una línea de equipamiento inspirada en la piedra arenisca mediterránea. Según ha detallado la empresa, esta gama combina materiales sostenibles y acabados específicos como piedra moteada con mica natural, estructuras de titanio, superficies táctiles de arcilla texturizada y detalles en maderas de haya y fresno.

El objetivo es integrar los dispositivos de entrenamiento en entornos de arquitectura residencial y hotelera. En el ámbito técnico, el espacio cuenta con una selección de maquinaria que incluye las líneas Biostrength, Run Artis, Bike Artis, Unica y Kinesis Personal.

Asimismo, se incorpora a la exposición el 'Technogym Reform', un dispositivo diseñado para el método Pilates que se centra en el control del movimiento, la fuerza y la movilidad, posicionándose como la novedad de equipamiento de esta edición del espacio temporal.

En la vertiente digital y diagnóstica, la instalación dispone del sistema 'Technogym Checkup', un dispositivo asistido por inteligencia artificial encargado de medir y analizar diversos parámetros físicos y cognitivos de los usuarios. Esta herramienta realiza evaluaciones personalizadas que permiten establecer pautas de entrenamiento específicas y adaptadas a los resultados individuales de cada perfil deportivo o clínico.

El espacio expositivo se sitúa en la zona de Playa d'en Bossa, un enclave de actividad comercial y turística que engloba propuestas de moda, arte y náutica junto a la marina deportiva de la isla. La instalación permanecerá abierta al público durante la campaña estival para dar servicio tanto a residentes locales como a deportistas profesionales y visitantes de la isla interesados en la preparación física y el bienestar.