Technogym y World Athletics crean el primer Mundial de 5 kilómetros en cinta de correr. - TECHNOGYM

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Technogym y World Athletics han puesto en marcha el primer Campeonato Mundial de Running en cinta de correr, denominado 'Run X World Treadmill Championship' y que está orientado a deportistas de élite y aficionados desde el pasado 23 de octubre y en 400 centros de entrenamiento repartidos por 20 países.

La iniciativa ha surgido tras la alianza alcanzada entre la federación internacional de atletismo y la empresa de tecnología de bienestar proveedora oficial en las diez últimas citas de los Juegos Olímpicos.

Ambas organizaciones han impulsado esta competición para convertir la práctica del 'running' en una experiencia accesible, inclusiva y continua dentro de un entorno interior que no dependa de las inclemencias meteorológicas.

Los promotores han explicado que la competición busca conectar las comunidades de deportistas con las instalaciones deportivas, al tiempo que adapta la disciplina a un modelo centrado en la salud, la pertenencia comunitaria y el seguimiento de datos de rendimiento.

La fase clasificatoria se ha programado entre el 23 de octubre de 2026 y el 24 de enero de 2027 a través del portal de internet ('www.runx.org'), donde los participantes deben completar la distancia de 5 kilómetros mientras la tecnología del ecosistema digital de la firma certifica sus registros en tiempo real.

Los centros oficiales han previsto recibir a los corredores en las jornadas mundiales fijadas para el 14 de noviembre, 12 de diciembre, 16 de enero y 23 de enero, al margen de las citas locales adicionales que programe cada instalación.

El 25 por ciento de los mejores tiempos registrados en cada país obtendrá el pase a la fase regional, que se disputará del 30 de enero al 28 de febrero de 2027. Posteriormente, los diez mejores clasificados del mundo en cada grupo de edad, tanto en categoría masculina como femenina, accederán a la final presencial prevista para el 20 y 21 de marzo de 2027 en el Technogym Village de Cesena (Italia), en el entorno del Wellness Valley, donde se decidirán los primeros títulos mundiales de la modalidad.

La competición ha dotado una bolsa de premios de 100.000 dólares (unos 92.500 euros) y ha sumado como embajadores a los atletas Jimmy Gressier y Sara Hall. De forma complementaria, World Athletics ha reservado una plaza de invitación para las federaciones nacionales de los vencedores absolutos masculino y femenino para el Campeonato Mundial de Running en Ruta de 2027 en Yangzhou (China), una semana después de la clausura de la prueba en cinta.