Archivo - La tecnología de rescate Recco se integra en las nuevas mochilas 'Heli 2.0 Pro' de Dakine. - CHRIS FIGENSHAU - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa de tecnología de búsqueda y rescate Recco ha integrado sus reflectores en todas las mochilas de la nueva gama 'Heli 2.0 Pro' de la marca Dakine para que los esquiadores y 'snowboarders' que empleen este equipamiento fuera de pistas puedan ser localizados por una red de más de 900 estaciones de esquí y organizaciones de rescate de 32 países.

Este sistema funciona mediante dos componentes: los detectores que portan los equipos de salvamento emiten una señal de búsqueda y el reflector integrado en la mochila la devuelve para guiar el rastreo sin necesidad de batería, configuración ni encendido.

Desde la compañía han precisado que este dispositivo complementa, sin sustituirlo, al equipo esencial de seguridad que debe llevarse en terreno de avalanchas, compuesto por el detector de víctimas de avalanchas (DVA), pala y sonda.

El director general de Recco, Fredrik Steinwall, ha destacado que esta colaboración permite ampliar la protección a más deportistas, ya que pueden ser rastreados tanto en búsquedas terrestres como mediante los detectores 'Recco SAR' para helicópteros, lanzados en 2016 y presentes en Norteamérica, Europa, Nepal y Nueva Zelanda.

Por su parte, el director de producto de Dakine, Wallace Mills, ha subrayado que integrar este sistema en la colección de invierno de 2027 supone un hito para que los usuarios se concentren en el terreno con la seguridad de poder ser ubicados ante un imprevisto.

La gama 'Heli 2.0 Pro', que rediseña un modelo referente desde 1992 y se suma a las más de 150 marcas colaboradoras de Recco, está confeccionada en poliéster 'ripstop' 600D cien por cien reciclado y se ofrece en capacidades de 18, 20 y 26 litros.

Entre sus características técnicas figuran un bolsillo específico para la pala y la sonda, sistemas de transporte de esquís o tabla en distintas posiciones, portacascos extraíble, bolsillo forrado para la máscara y compatibilidad con sistemas de hidratación y radio.

Estas mochilas ya se encuentran disponibles en los distribuidores oficiales y en la página web 'dakine.com', con precios recomendados en Estados Unidos que oscilan entre los 150 dólares del modelo XS de 18 litros y los 185 dólares de la versión S de 26 litros.