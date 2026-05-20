La Temporada 7 de la SailGP arrancará en enero en Hong Kong y pasará por Valencia de nuevo en septiembre

Archivo - La flota del la SailGP durante una prueba en Abui Dabi - SAILGP / FELIX DIEMER - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Temporada 7 de SailGP, el circuito internacional de vela de carreras de catamaranes, arrancará en 2027 en Hong Kong, nueva sede, y pasará un año más por España, en la sede de Valencia, en el mes de septiembre, según confirmaron este miércoles los organizadores.

La próxima campaña se desarrollará en 13 ciudades repartidas por Asia, Australia, Europa, América y Oriente Próximo, y comenzará el 23-24 de enero de 2027 en el icónico Victoria Harbour de Hong Kong el 23-24 de enero de 2027.

Desde ahí, volverá, en febrero, a Perth (Australia) y posteriormente dará el salto a América para las citas, entre abril y junio, de San Francisco (Estados Unidos), Bermudas, Halifax (Canadá) y Nueva York (Estados Unidos). El campeonato pasará a Europa para afrontar un apretado calendario de verano entre julio y septiembre que comienza en Portsmouth (Inglaterra), Sassnitz (Alemania), Valencia, que se estrena en este 2026 y que acogerá a SailGP el 4-5 de septiembre, y un último destino en Italia, aún por desvelar.

El cierre de la Temporada 7 será con las pruebas de Río de Janeiro (Brasil), en octubre, Dubái, en noviembre, y la Gran Final, que se celebrará a finales de año y cuya sede se confirmará en los próximos meses.

"La temporada 2027 de SailGP supone un gran paso adelante, lo que refleja tanto la magnitud de nuestra ambición como la fuerza de la demanda que estamos observando por parte de ciudades y partners de todo el mundo que desean formar parte del campeonato", apuntó Sir Russell Coutts, CEO y confundador de SailGP.

Este celebró la entrada de Hong Kong porque "China representa una oportunidad estratégica de crecimiento a largo plazo para SailGP". "Dado su rápido ascenso hasta situarse entre los principales países en la vela olímpica, el gran interés que ya despierta entre el público y el potencial para un equipo en el futuro, no podríamos estar más contentos de traer SailGP a la 'ciudad mundial' de Asia el próximo mes de enero, junto con nuestros 'partners' a nivel mundial y de la región", subrayó.

En cuanto a la cita de Valencia, la alcaldes de la ciudad, María José Catalá, remarcó que están "preparados para vivir las próximas ediciones de SailGP" y "redescubrir" su campo de regatas, "el mejor escenario posible para disfrutar de esta competición de máximo nivel".

"Tenemos unas condiciones náuticas extraordinarias para acoger este tipo de citas deportivas que, además de su impacto deportivo, generan un retorno directo a la ciudad y vuelven a poner nuestra imagen de gran ciudad en el mapa internacional", añadió el edil.

Por su parte, el vicepresidente Segundo y Conseller de Presidencia de la Generalitat, José Díez, destacó que este anuncio "supone un reconocimiento a la capacidad de la Comunitat Valenciana para proyectarse al mundo a través de grandes acontecimientos deportivos vinculados al mar, la innovación y la excelencia organizativa".

"Es una nueva oportunidad de poner en valor la Comunitat Valenciana y además con una mirada integral, 360º, ya que los millones de espectadores de esta competición náutica podrán comprobar la capacidad de organización de grandes eventos, así como en materia deportiva, turística, y económica que tiene esta tierra", subrayó.

El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ve a SailGP como "una gran oportunidad para seguir posicionando" a la provincia como "referente turístico y deportivo del Mediterráneo, generando impacto económico, visitantes y promoción".

Finalmente, Diego Botín, piloto del equipo español de la competición, considera "muy emocionante poder confirmar un nuevo Gran Premio en España y poder competir otro año en Valencia". "Todavía no hemos tenido la suerte de poder debutar en aguas mediterráneas en nuestro país, pero será al final del verano y tenemos muchas ganas. Competir en casa siempre es muy especial y el calor de nuestra marea roja es imbatible", confesó.