Teresa Perales, galardonada con el Premio a Toda una Vida Profesional de Fundación Mapfre

Archivo - Teresa Perales tras ganar el bronce en los 50 espalda S2 de Paris 2024 - CPE - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Mapfre ha concedido el Premio a Toda una Vida Profesional José Manuel Martínez Martínez, una de las categorías de sus Premios Sociales, a la nadadora paralímpica Teresa Perales, ganadora de 28 medallas en Juegos.

Según indicó este martes la fundación en nota de prensa, este galardón, dotado de 40.000 euros y que entregará el próximo 8 de octubre en el Casino de Madrid, se concede anualmente a las personas que han desarrollado una carrera profesional "de excelencia, pero además dedican su vida a mejorar la de los demás". "Esta distinción les reconoce y agradece ese carácter de generosidad y entrega", añadió.

Fundación Mapfre recordó que la zaragozana "es una de las deportistas paralímpicas españolas más laureadas de la historia y una referente internacional de superación, inclusión y compromiso social", cuya carrera deportiva "se ha convertido en un símbolo de perseverancia y resiliencia".

Perales ha participado en siete ediciones de los Juegos Paralímpicos sin faltar desde Sydney 2000 hasta París 2024, conquistando un total de 28 metales, con siete oros, diez platas y once bronces. Hace unas semanas, en el Campeonato de Europa de Kocaeli (Turquía) sumó cuatro preseas para alcanzar el centenar en grandes citas.

Paralelamente a su carrera deportiva, Teresa Perales ha desarrollado una intensa labor de servicio público, desempeñando responsabilidades institucionales como diputada de las Cortes de Aragón, directora general de Atención a la Dependencia del Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, y asesora del Ayuntamiento de Zaragoza en el Departamento de Servicios Sociales y Familia y en el Área de Fomento y Deporte.

"Con una carrera marcada por el esfuerzo y la excelencia deportiva, Teresa Perales se ha convertido en un ejemplo de cómo el deporte contribuye a construir una sociedad más solidaria y justa", sentenció Fundación Mapfre.