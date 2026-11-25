Archivo - Teresa Perales, durante una gala de premios. - Alberto Gardin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española Teresa Perales ha asegurado que le "encanta" no conformarse y "entender" que las mujeres deportistas de élite llevan "un camino recorrido muy importante", tras haber realizado ella "un gran año" 2026 y yendo a rebufo de una larga trayectoria con "muchos triunfos".

En la VII edición de los Premios Iberdrola Supera, Perales valoró el contexto de la natación para deportistas con discapacidad. "A veces me quedo con el 'Virgencita, que me quede como estoy'. Pero la verdad es que no, que yo soy más de tirarme a la piscina y me encanta no conformarme y entender que llevamos un camino recorrido muy importante, que este año ha sido un gran año y hemos tenido muchos triunfos", indicó.

"Estamos en un día de celebración, en el que tenemos el escaparate en el que se otorgan los premios. Yo soy miembro del jurado de honor, y superfeliz con todos los premiados todos los años y este año por supuesto especialmente con el 125 aniversario", recalcó la nadadora paralímpica.

"Pero es que hay mucho trabajo detrás y hay, sobre todo, una decisión en un momento que se toma por impulsar el deporte femenino porque había una deuda en este país para que se impulsara de una vez a todas las mujeres. Yo llevo 30 años compitiendo con la selección, así que imagínate la cantidad de experiencia, la cantidad de años y habiendo visto esa transformación social, esa transformación deportiva y ese cambio que era muy necesario", declaró a los periodistas presentes en la gala.

"Estamos solamente a dos años de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, así que estamos ahora en un momento determinante para que todas esas niñas y esas adolescentes y esas mujeres que competirán en Los Ángeles tengan un año maravilloso, que nos dé impulso para el siguiente, que es el importante y en el que daremos el do de pecho", explicó Perales.

Luego opinó sobre qué hace falta para aumentar la visibilidad. "Es muy importante que hagáis esto de ponernos los micrófonos, de ponernos las cámaras, que nos deis la voz y estas pantalla. Hay que poder llegar a esas niñas que nos ven como referentes y que sobre todo piensan que el sueño es un momento de: 'Ostras, igual yo podría algún día llegar a ser...'", dijo.

"Lo que les trasladaría es que hay que soñar a lo grande, que hay que luchar todos los días para hacer ese sueño realidad y que, si te encuentras a empresas como Iberdrola que te acompañen en el camino, pues lo tienes mucho más fácil", concluyó este miércoles la laureada nadadora.