Teresa Perales: "Me retiraré cuando enlace 5 días seguidos preguntándome qué pinto en la piscina"

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española Tersa Perales recalcó este lunes que "una de las cosas más bonitas es seguir soñando" y que ahora su deseo es dar "un bocado al 'Tiburón'", en relación a su reto de superar las medallas conquistadas por el estadounidense Michael Phelps, dejando claro que no tiene pensado retirarse y que lo hará cuando enlace "cinco días seguidos" sin querer tirarse a la piscina.

"Una de las cosas más bonitas es seguir soñando. Mi abuela, que era una mujer maravillosa y muy inteligente me decía lo bueno que es levantarte por la mañana y tener algo que hacer. Me gusta lanzarme a la piscina siempre, en lo literal y en lo metafórico, y crear nuevos proyectos y aprovechar los retos que me van proponiendo. Esas locuras que a veces empiezan simplemente siendo una idea loca y se transforman luego en realidad", se sinceró Perales durante su participación en el Congreso 'Deporte en Positivo' del diario deportivo 'As'.

La aragonesa resaltó que hay que "sensibilizar en la importancia de la puerta de entrada" al deporte. "Hemos cubierto ya como país muchos huecos y, socialmente, la discapacidad está tremendamente bien vista, pero nos falta el último escalón, que es el que haya muchos más clubes con secciones de deporte adaptado para que todas las personas puedan practicar deporte independientemente de su condición económica y física", subrayó.

La ganadora de 28 medallas paralímpicas no esconde que está "más en la puerta de salida", pero insiste en que haya "un camino un 'poquito' más fácil" que el que ella tuvo en sus inicios y desde el cual "ha llovido mucho" y ha habido "una evolución en todos los países".

En España, celebró "un cambio en la forma de ver al deporte paralímpico". "La verdad es que la acepción de deportista de alto nivel vino muy tarde para los deportistas paralímpicos. De hecho, yo fui una de los deportistas que disfrutó de ese momento en el que por fin teníamos esa consideración. Todavía tardó mucho más tiempo en España en venir la consideración de que nuestras competiciones tuvieran el adjetivo de élite", lamentó.

"Cuando empecé en los Juegos de Sidney (2000) tenías que ganar no sé cuántos oros para conseguir salir ni medio segundo en un medio de comunicación. Hasta que no gané la medalla 28 y a un periodista se le ocurrió poner en un titular en el periódico 'Michael Phelps, Tiburón de Baltimore, 22 medallas olímpicas, Teresa Perales, Sirenita del Ebro, 22 medallas paralímpicas' no cambió mi historia y yo llevaba muchas medallas y muchos Juegos", expresó la zaragozana.

Para la nadadora, eso hizo "una rueda que ha provocado un cambio también en la mirada". "Ha habido un cambio social que se ha favorecido también por esa mirada más abierta y mucho más amable hacia la discapacidad gracias al deporte paralímpico. En lo personal, siempre he dicho que mis medallas están muy bien, 28 medallas paralímpicas es tremendo, pero es mucho más interesante el calado y el legado que ha dejado cada una de esas medallas", remarcó.

"NORMALMENTE, LAS EXPERIENCIAS NEGATIVAS SE QUEDAN MUCHO MÁS AGARRADAS"

Sobre su simbólica pugna con Michael Phelps, con el que está empatado a 28 medallas en Juegos, subrayó que ya logró en París darle "caza". "Me queda pegarle el bocado al 'Tiburón' y eso sería estupendo, poder ganar una medalla en Los Ángeles. Lo que pasa es que todavía quedan 1.170 días y mucho camino por delante", advirtió.

Y tampoco quiere hablar aún de retirada. "Me gustó ver cómo en París ya a todo el mundo le quedó claro que me retiraré cuando me apetezca y no tiene nada que ver con la edad ni con la discapacidad. Tengo claro que será cuando enlace probablemente cinco días seguidos que llegue a la piscina y diga '¿qué pinto aquí?' De momento ha habido un amago exclusivamente un día, o sea que aún me quedan cuatro", zanjó sonriente.

Finalmente, Teresa Perales también enfatizó que, "normalmente, las experiencias que no son muy positivas, se graban con un tono supernegativo y, además, se quedan mucho más agarradas de lo que se quedan las positivas". "Nos olvidamos mucho más rápido de las cosas buenas que nos pasan que de lo malo porque lo malo nos hace más daño y la secuela dura más tiempo", apuntó. "No es que la discapacidad te haga más fuerte o te dé superpoderes. Lo que pasa es que si eres capaz de levantarte una vez, ya sabes el camino para hacerlo", añadió.

Junto a la nadadora, estuvo en la charla Mario Pérez, responsable de la Fundación Sanitas, que resaltó que la deportista "es uno de los motores" para promover su proyecto de deporte inclusivo, y que la compañía tiene "muy claro que la relación entre salud y deporte o actividad física es clara". "Esa relación con el movimiento paralímpico nos hizo ver que las personas con discapacidad necesitan oportunidades igual que el resto", indicó.

"Como empresa y fundación, que tiene un fin social, tenemos que dejar un legado en la sociedad, nuestro fin es dejar una sociedad mejor. Y ahí nace un proyecto que es el de deporte inclusivo que lo que básicamente pretende es que las personas con y sin discapacidad practiquen deporte de manera conjunta, sin ningún tipo de diferencia", relató.

En este sentido, Pérez habló del lanzamiento a partir de 2008 de este proyecto, creando primero "una cátedra con personas de la Universidad Politécnica de Madrid y expertos en deporte y discapacidad" para hacerlo de "una manera sólida", y señaló a la "formación, la investigación y la implementación" como los "tres pilares".

El responsable de Fundación Sanitas admitió que estaba también "el problema del colegio donde los niños con discapacidad no pueden hacer deporte" y que por ello lanzaron el programa 'Deporte Inclusivo en la Escuela' con el objetivo de "formar al profesorado para que sepa hacer una clase de Educación Física Inclusiva" y en el que a día de hoy tienen en su plataforma web "cerca de unas 1.000 tareas de 40 deportes diferentes" para ayudar a los docentes.

"Creemos que la base es el colegio, que es donde los niños pueden luego desarrollar una actividad deportiva y si le gusta, luego puede ir a un club si tiene una modalidad adaptada e inclusiva. Y si es muy bueno y le sigue gustando, puede llegar a ser como Teresa Perales, que es muy difícil porque no hay muchas", sentenció.