Teresa Portela renuncia al selectivo nacional

Lamenta el cambio de criterios de selección de la RFEP y denuncia que el equipo femenino está sin entrenador desde octubre

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La palista española Teresa Portela, medallista de plata en Tokyo 2020, ha confirmado que no acudirá al selectivo nacional que se celebrará el jueves en Sevilla, en el que se decidirá qué deportistas y en qué embarcaciones representarán a España en la Copa del Mundo, el Europeo y el Mundial, cuestionando el cambio de criterios establecidos por la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP), que le obligarían a vivir en Sevilla para formar parte del equipo nacional, y denunciando que llevan sin entrenador desde octubre, a diferencia del masculino.

"Después de 25 años de dedicación, esfuerzo y compromiso con mi profesión y con el desarrollo del piragüismo femenino en España, y tras la publicación hace apenas un par de semanas de los criterios definitivos establecidos por la Federación Española, he tomado la difícil decisión de no asistir a este selectivo", señaló en un vídeo en su cuenta de la red social Instagram.

La canguesa, de 42 años, explicó que es "una decisión muy meditada" y que atiende a "distintas circunstancias". "La primera, la ausencia de entrenador desde el inicio de la temporada. Desde octubre hasta finales de febrero, no se creó equipo nacional absoluto femenino, a diferencia del equipo nacional masculino, lo que ha implicado entrenar sin el acompañamiento técnico necesario, sin una planificación adecuada", indicó.

Además, agradeció a la Xunta de Galicia y al Secretario Xeral para o Deporte "la escucha y el apoyo intentando poner solución a esta situación en el mes de marzo", a pesar de que "no es competencia" de la Xunta, sino de la Real Federación Española de Piragüismo.

Otro de los motivos de su renuncia son "los criterios de selección y las consecuencias personales". "Según los criterios actuales de la Federación Española, para formar parte del K4 sería necesario clasificarse entre las 12 primeras deportistas en barco individual. Si se cumpliera este objetivo, implicaría integrarse en el equipo nacional, cuya base ahora mismo se ha trasladado a Sevilla", recalcó.

"Esta condición no la contemplo, para mí es inviable tener que trasladarme. Y es que, desde hace 11 años, mi día a día ha supuesto un desafío constante para poder equilibrar la conciliación entre mi vida familiar y mi carrera deportiva. Creo que existen otras opciones que pueden ser viables, como por ejemplo que la competición de K4 sea una competición abierta en que cualquier chica de cualquier rincón de España tenga el derecho a presentarse, no limitarla a quien esté concentrado en Sevilla", propuso.

Por último, reconoció que vive un momento "de decepción y de sorpresa". "Durante los últimos meses he preferido no pronunciarme públicamente, priorizando mi bienestar y tratando de no afectar a otras personas con mi situación, desde el respeto y la responsabilidad. La vida está llena de retos y cada uno nos impulsa hacia el siguiente, por ello sigo entrenando, pretendiendo mantener la ilusión en busca de un nuevo reto. Quiero afrontarlo desde un inicio con nuevos objetivos, desafiantes y motivadores, que permitan seguir disfrutando de mi carrera profesional y de la oportunidad de representar nuevamente a España con orgullo", finalizó.