The Ocean Race presenta un sistema de seguimiento de regatas desarrollado junto a PredictWind

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

The Ocean Race, la vuelta al mundo con escalas, y PredictWind, líder mundial en previsión meteorológica marina, han desarrollado un sistema de seguimiento de regatas que se empleará en The Ocean Race Europe 2025, The Ocean Race Atlantic 2026 y la próxima edición de The Ocean Race en 2027.

Con la intención de mejorar la experiencia de los aficionados mediante un rastreador de nueva generación, The Ocean Race y PredictWind han empezado a colaborar para establecer un nuevo estándar en cobertura de regatas y transparencia de datos.

El tracker para The Ocean Race Europe ha sido completamente rediseñado, transformándose en una plataforma dinámica que ofrece acceso sin precedentes a datos e información en tiempo real.

El nuevo tracker ofrecerá a los aficionados, equipos y medios una experiencia inmersiva a bordo que mostrará un seguimiento GPS en vivo; capas meteorológicas globales; rutas predictivas; telemetría completa; e integración multimedia.

"Este nuevo tracker, diseñado en colaboración con PredictWind, es una plataforma innovadora y atractiva que pone al aficionado en primer lugar. Desde análisis predictivos hasta contenido inmersivo a bordo, este tracker lleva la experiencia al siguiente nivel", comentó Richard Brisius, presidente de The Ocean Race.

La nueva plataforma de seguimiento y meteorología se lanzará el 10 de agosto, coincidiendo con la salida de The Ocean Race Europe 2025. La flota, compuesta por siete IMOCAs con foils, compite bajo el lema 'Connecting Europe' ('Conectando Europa') desde Kiel (Alemania) hasta Montenegro, pasando por, entre otros puertos, Cartagena y Niza (Francia).