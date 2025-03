The Ocean Race recuperará en 2027 su clásica escala en Auckland

Archivo - Auckland Stopover. The New Zealand Herald In-Port Practice Race.

Archivo - Auckland Stopover. The New Zealand Herald In-Port Practice Race. - AINHOA SANCHEZ - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de The Ocean Race volverán a Auckland (Nueva Zelanda) para empezar en marzo de 2027 esta regata de vuelta al mundo, lo que supondrá el regreso a casa de un acontecimiento profundamente arraigado en el patrimonio marítimo de la llamada 'Ciudad de las Velas'.

"La relación de Auckland con The Ocean Race se remonta cinco décadas atrás, ya que la ciudad debutó como sede en la edición 1977/78 de la Whitbread Round the World Race, precursora de The Ocean Race", recordó la organización de The Ocean Race en un comunicado oficial.

"Desde entonces, Auckland ha acogido en sus costas a los mejores regatistas oceánicos del mundo en 10 ocasiones (hubo una escala neozelandesa en Wellington en 2006) y la de 2027 será justo un año antes de que se cumplan 50 años de su debut", añadió la nota de prensa.

"A lo largo de las décadas, Auckland se ha convertido en sinónimo de la excelencia en la vela oceánica. Leyendas neozelandesas como Sir Peter Blake y Grant Dalton han inscrito sus nombres en el libro de récords del evento en las últimas décadas", prosiguió el comunicado.

"Estrellas más recientes de la vela neozelandesa como Peter Burling y Blair Tuke fueron los ídolos locales en la última ocasión en que la regata que hizo escala en Nueva Zelanda, en 2018, mientras que Daryl Wislang, doble ganador de la regata, también ganó The Ocean Race VO65 Sprint en 2023", subrayó el texto de prensa.

"UNA CIUDAD QUE ENCARNA EL ESPÍRITU DE ESFUERZO Y LA RESILIENCIA"

Esta escala de The Ocean Race, según la misma nota, "es un reflejo de la perdurabilidad de su legado y una celebración de la pasión existente en Nueva Zelanda por el océano". Richard Brisius, presidente de The Ocean Race, describió a Auckland como "una ciudad que encarna el espíritu de esfuerzo y la resiliencia que definen esta competición".

"Mientras aplaudimos a los muchos regatistas neozelandeses que son leyendas de la regata, también miramos hacia el futuro e invitamos a una nueva generación de navegantes neozelandeses a aceptar el reto de participar en The Ocean Race", agregó Brisius en sus declaraciones.

"Nueva Zelanda es una nación orgullosa de la vela", dijo el ministro de Salud, Empresas Estatales y Auckland, Simeon Brown. "El Gobierno va a invertir hasta 4 millones de dólares para ayudar a que The Ocean Race regrese a Auckland en 2027. Esto supondrá un impulso para la economía local, y estoy seguro de que los 'kiwis' de todo el país se interesarán mucho por este importante acontecimiento internacional", auguró.

"Nueva Zelanda ha sido escala en todas las ediciones de los últimos 50 años, menos en tres. Es fantástico que vuelva este acontecimiento internacional, que ayudará a mostrar Auckland y Nueva Zelanda al mundo", apuntó Brown. "The Ocean Race es la mayor prueba de resistencia para los mejores navegantes del mundo, y su regreso a Auckland es una noticia fantástica", comentó el alcalde de la ciudad, Wayne Brown.

"La 'Ciudad de las Velas' va a disfrutar de lo lindo, ya que los espectadores podrán ver de cerca estos fantásticos barcos en nuestras costas, por no mencionar el impulso que supondrá para la economía local. Todos ganamos", recalcó Brown. En este sentido, Auckland es la tercera sede confirmada para la edición de 2027 de The Ocean Race, que saldrá de su puerto base en Alicante (España) en enero y finalizará en el mar Rojo, en Amaala, a principios del verano de 2027.