Archivo - Therabody apuesta por cuatro dispositivos para retomar los hábitos de bienestar en septiembre. - THERABODY - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa de tecnología del bienestar Therabody ha presentado cuatro nuevos dispositivos -Theragun Sense de segunda generación, Theragun Relief, SmartGoggles y SleepMask-, orientados a aliviar la tensión diaria y favorecer la conciliación del sueño y que pretenden facilitar la recuperación de los hábitos de cuidado personal y el descanso muscular tras las vacaciones.

Para liberar la tensión muscular, la firma ha lanzado la segunda generación del dispositivo Theragun Sense, que combina la terapia de percusión con un sistema de rutinas guiadas en pantalla. Asimismo, la compañía ha incorporado el modelo Theragun Relief, una opción ligera equipada con tres cabezales intercambiables diseñada para el alivio muscular diario.

Para promover la relajación y la desconexión al término de la jornada, Therabody ha desarrollado las gafas SmartGoggles. Este dispositivo integra un sistema de masaje por compresión, calor y vibración focalizado en la zona de los ojos y las sienes, complementado con un diseño opaco que bloquea totalmente la entrada de luz.

En lo relativo a la preparación del entorno para el descanso nocturno, la marca ha introducido la máscara de sueño SleepMask. Se trata de un antifaz opaco y ligero que incorpora tres patrones de vibración silenciosos y regulables, cuyo objetivo es ayudar a relajar el cuerpo antes de acostarse.

La tecnológica, fundada en el año 2016 por el doctor Jason Wersland, mantiene como objetivo el desarrollo de productos basados en la innovación aplicada a la optimización del rendimiento humano y la recuperación.