Therabody celebra diez años innovando en recuperación muscular y bienestar. - THERABODY

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía de tecnología de bienestar Therabody celebra su décimo aniversario innovando en la recuperación muscular y bienestar del deportista con su terapia percusiva y de compresión en la que integra rendimiento y salud en el día a día.

La historia de la compañía comienza en 2009, cuando el quiropráctico el doctor Jason Wersland, tras sufrir un grave accidente de tráfico, desarrolló un dispositivo de masaje de percusión con el objetivo de aliviar su dolor y acelerar su recuperación.

Ese primer prototipo casero evolucionó con el tiempo hasta convertirse en el primer dispositivo de su categoría y, posteriormente, en Theragun.

En 2016 se fundó la empresa, que con los años ha dado paso a la actual Therabody. Actualmente, la compañía representa mucho más que la terapia muscular, ya que desarrolla soluciones que combinan rendimiento, bienestar y belleza con el objetivo de ayudar a las personas a vivir más y mejor.

Su gama de productos incluye dispositivos de masaje, soluciones para la recuperación y la reducción del estrés, así como herramientas de belleza diseñadas para integrarse de forma natural en la vida cotidiana del deportista en un entorno urbano.

Desde su llegada a España en 2018, la marca ha construido una presencia sólida apoyada en el deporte profesional, las redes de fisioterapia y el sector fitness. En este contexto, España se ha consolidado como un mercado estratégico dentro de Europa, impulsado por una fuerte cultura deportiva y un creciente interés por el bienestar integral.

La compañía ha desarrollado su presencia a través de equipos deportivos, clínicas, operadores fitness, estudios boutique y canales de retail y comercio electrónico. Este crecimiento también refleja un cambio en el comportamiento del consumidor, donde la recuperación ha pasado de ser una herramienta exclusiva del rendimiento deportivo a formar parte de un estilo de vida más amplio centrado en el bienestar, la gestión del estrés, el descanso y la longevidad.

COLABORACIÓN CON EL REAL MADRID

La colaboración con el Real Madrid reforzó la credibilidad de la marca en entornos de alto rendimiento y ejemplificó su integración en protocolos profesionales de entrenamiento y recuperación, consolidando su posicionamiento en la intersección entre ciencia, deporte e innovación.

En este contexto, Luis Hernández, director regional de Ventas para Iberia e Italia de Therabody, señaló que durante la última década España se ha consolidado como un mercado donde el rendimiento y el bienestar convergen de manera natural, desde el deporte de élite hasta las rutinas diarias, y subrayó que la misión de la compañía sigue siendo ayudar a las personas a sentirse mejor, moverse mejor y vivir mejor, siendo el mercado español una pieza clave en esta estrategia.

De cara al futuro, Therabody continuará ampliando su presencia en España mediante el refuerzo de sus canales de distribución, el desarrollo de nuevas alianzas en el ámbito del fitness y el bienestar, y una mayor apuesta por la educación y la concienciación sobre la importancia de la recuperación.