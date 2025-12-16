Thierry Ndikumwenayo y María Forero lideran la selección para los Mundiales de Cross

Thierry Ndikumwenayo junto el equipo masculino tras coronarse campeones de Europa de cross - SPORTMEDIA/RFEA

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Thierry Ndikumwenayo y María Forero, que se proclamaron campeones de Europa de Campo a Través el pasado domingo de sus respectivas categorías, liderarán la selección española de 20 atletas, 10 mujeres y 10 hombres, que competirá el próximo 10 de enero en el Mundial de Cross que acogerá la localidad estadounidense de Tallahassee.

Thierry Ndikumwenayo encabeza el equipo masculino absoluto después de ganar el oro continental en Lagoa (Portugal) en la que será su segunda participación mundialista tras haber sido noveno en el año 2023 en Belgrado 2023, resultado que fue clave para la cuarta posición por equipos.

Junto a él estarán Abdessamad Oukhelfen, sexto en el último Europeo y que disputará también su segundo Mundial, Aarón Las Heras, noveno en Lagoa, y Jaime Migallón, el más joven del grupo y que debutará como internacional absoluto en su estreno en la categoría.

Por otro lado, la joven María Forero lidera el equipo femenino después de haber ganado el oro europeo en cross en la categoría Sub-23, éxito que unió al logrado como Sub-20 en 2023. La atleta española más laureada de la historia en Campeonatos de Europa de Cross debutará en un Mundial en categoría absoluta acompañada por la veterana Carolina Robles, que disputará su tercer Mundial seguido, Idaira Prieto y Ángela Viciosa.

--PRESELECCIÓN DE ESPAÑA PARA EL MUNDIAL DE CROSS.

Absoluto masculino: Aarón Las Heras, Jaime Migallón, Thierry Ndikumwenayo, Abdessamad Oukhelfen.

Absoluto femenino: María Forero, Idaira Prieto, Carolina Robles, Ángela Viciosa.

Sub-20 masculino: Kuma Samuel Barrios, Adrià Boyano, Xavi Cabanilles, Teo de Frutos, Alejandro Ibáñez y Alejandro de la Viuda.

Sub-20 femenino: Sandra González, Claudia Gutiérrez, Debris Paniagua, Demeku Paniagua, Mara Rolli y Amanda Román.