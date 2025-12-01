Tomás Furest, Paco Gamero y Luis Carlos Peris, premiados en la II Jornada de Periodismo José Ángel de la Casa

Los periodistas Tomás Furest, Paco Gamero y Luis Carlos Peris serán premiados en la II Jornada de Periodismo José Ángel de la Casa el próximo 11 de diciembre en Sevilla. - JPD JOSÉ ÁNGEL DE LA CASA

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tomás Furest, Paco Gamero y Luis Carlos Peris, referentes del periodismo andaluz, serán reconocidos en la II Jornada Nacional de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa, el foro que homenajea al periodista de TVE fallecido en este 2025 y que se celebrará el próximo 11 de diciembre en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

La organización ha querido destacar sus trayectorias, sólidas e influyentes, como un gesto de gratitud hacia quienes han marcado a varias generaciones de profesionales. El homenaje tendrá lugar al término de la mesa dedicada a analizar por qué Sevilla y Andalucía se han consolidado como una de las grandes canteras del periodismo deportivo español.

De esta forma, se culminará una sesión centrada en el talento joven, la irrupción de nuevos proyectos digitales de éxito -El Desmarque y Muchodeporte- y el papel de quienes acompañan la formación universitaria.

Tomás Furest ha desarrollado una extensa carrera en SER Sevilla, COPE Sevilla, RTVA/Canal Sur y distintos proyectos de prensa local, convirtiéndose en una "voz solvente, serena y profundamente conocedora del deporte andaluz".

Paco Gamero, histórico de COPE Sevilla, RTVA/Canal Sur Radio, SFC Radio y colaborador en diferentes medios especializados, actualmente es profesor en EUSA, donde transmite su experiencia a las nuevas generaciones.

Por su parte, Luis Carlos Peris, uno de los grandes nombres del periodismo andaluz, dejó huella en Diario de Sevilla, El Correo de Andalucía, Abc y diversos espacios radiofónicos, firmando durante años una columna diaria que se convirtió en referencia literaria y periodística.