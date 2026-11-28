Toni Bou alcanza en Madrid las 100 victorias del Mundial X-Trial - FIM-XTRIAL

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de trial Toni Bou (Repsol Honda) conquistó la cita inaugural del Campeonato del Mundo FIM de X-Trial 2027, celebrada en Madrid, para llegar al centenario de victorias.

Ante más de 6.000 espectadores entregados a su ídolo en el Madrid Arena, Bou, 40 veces campeón del mundo, la mitad en 'indoor' y la otra mitad al aire libre, empezó el asalto a un nuevo título bajo techo con su victoria 100, por delante de Jaime Busto (Beta) y su compañero Gabriel Marcelli.

El vigente campeón dominó todas las fases en las que participó: Q1, Super Pole y final. Desde la Q1, Bou impuso su ritmo con un único punto de penalización, cometido en la última zona al intentar una maniobra especialmente atrevida. En la Super Pole, Toni Bou firmó el mejor resultado con 40 segundos y ninguna penalización.

A la hora de la verdad, Bou tomó la delantera desde la primera zona de la final, completándola sin penalizaciones, mientras que cada uno de sus rivales sumó un punto. En la zona 4, el de Honda abrió una diferencia decisiva, al ser el único capaz de superar un escalón especialmente complicado.

La última zona se le resistió a un Bou que selló igualmente su victoria 100 en el Campeonato del Mundo de X-Trial entre una gran ovación. El Mundial continuará el 27 de diciembre en Pamplona con la segunda prueba de la temporada.