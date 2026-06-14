El piloto español Toni Bou logra otro pleno de victorias en Andorra para consolidar su liderato en el Mundial. - REPSOL HONDA HRC

BARCELONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Toni Bou ha vuelto a sumar dos nuevas victorias en la segunda prueba del Campeonato del Mundo de trial, disputada en Sant Julià de Lòria (Andorra), y consolida su liderato en el campeonato en un fin de semana redondo para el Repsol Honda HRC en el que su compañero, el también español Gabriel Marcelli, finalizó segundo en las dos carreras.

Toni Bou ha llegado a esta nueva cita decidido a mantener su dominio y lo ha demostrado desde la primera vuelta. El piloto del Repsol Honda HRC ha encadenado siete ceros consecutivos y únicamente ha cometido un pequeño error al apoyar un pie en la zona 8, completando una vuelta prácticamente perfecta.

Posteriormente, en la 'Super Pole', que determina el orden de salida para la segunda carrera, ha marcado el tercer mejor tiempo.En la 'Race 2', Bou ha continuado exhibiendo un nivel excepcional. El vigente campeón ha firmado una 'Final' y una 'Super Final' impecables, sin sumar una sola penalización, dejando sin opciones a sus rivales en la lucha por la victoria.

Con este nuevo triunfo, el piloto del Repsol Honda HRC ha añadido 40 puntos más y refuerza su liderato en el campeonato, con 160 puntos, mientras que el gallego Gabriel Marcelli asciende hasta la segunda plaza de la clasificación general, con 124 puntos. La próxima prueba se disputa en Camerino (Italia).

"Ha sido un fin de semana perfecto, incluso mejor de lo que podíamos esperar. Me he encontrado con muy buenas sensaciones encima de la moto y hoy hemos podido rematarlo con una vuelta de un punto y otra de cero, sin errores. Estoy muy contento y quiero agradecer el trabajo del equipo, que ha sido muy importante para mí. Hemos empezado el campeonato de una manera increíble", comentó Toni Bou en declaraciones al servicio de prensa de Repsol Honda.