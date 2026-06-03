Toni Bou logra el récord Guinness al saltar 53 bidones con la rueda trasera en Piera

Toni Bou celebra su récord Guinness en la rotonda Toni Bou de Piera (Barcelona), el 3 de junio de 2026.- JAVIER BORREGO / AFP7 / EUROPA PRESS

"Estoy súper contento de haber hecho este récord con Repsol y en un lugar tan especial para mí. Ha sido un día increíble"

PIERA (BARCELONA), 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de trial Toni Bou (Repsol Honda HRC), 39 veces campeón del mundo entre las modalidades 'indoor' y 'outdoor', logró este miércoles en su localidad natal de Piera (Barcelona) su tercer récord Guinness al completar 53 saltos consecutivos sobre bidones únicamente con la rueda trasera de su Honda.

El catalán, considerado el mejor piloto de trial de todos los tiempos, superó ampliamente el mínimo exigido de 36 bidones para homologar el récord, denominado oficialmente 'Most Consecutive Barrels Jumped on a Motorcycle (rear wheel only)', en un reto celebrado en la rotonda que lleva su nombre y donde se encuentra una estatua dedicada a su figura.

Bou dispuso de cuatro intentos para superar el desafío, consistente en enlazar saltos sobre un circuito circular formado por 48 bidones de combustible renovable de Repsol separados entre sí por 1,35 metros.

El piloto de Piera firmó una primera tentativa sobresaliente de 52 bidones, antes de registrar 40 en el segundo intento. En el tercero elevó todavía más el listón al alcanzar 53 saltos consecutivos, mientras que cerró la exhibición con un último recorrido de 39 bidones, ya cansado y sabiendo que tenía el récord en su poder.

"Tenía un poco más de nervios de los que esperaba porque quería conseguirlo aquí, en Piera, mi pueblo. Estoy súper contento de haber hecho este récord con Repsol y en un lugar tan especial para mí. Ha sido un día increíble", señaló Bou tras recibir el diploma acreditativo de Guinness World Records.

El piloto reconoció que el primer intento fue el mejor de todos por las condiciones del suelo y agradeció el apoyo recibido por vecinos, aficionados que le vitorearon y animaron en todo momento, patrocinadores y representantes institucionales presentes en el acto.

Además, lanzó una advertencia sobre futuros desafíos. "¿Cuánto tardaré en intentar otro récord? Seguro que dentro de un tiempo tendremos que dar dos vueltas", bromeó.

Bou reconoció que el reto resultó más complicado de lo que había previsto debido al desnivel de la rotonda y al comportamiento de los propios bidones. "Había bastante desnivel y ha sido un poco más difícil de lo que esperaba, aunque también más emocionante. Además, tenía más nervios porque con solo unos pocos intentos cualquier fallo te deja sin margen. Por suerte ha salido bien y ha sido muy divertido hacerlo con toda la gente de Piera, con mis amigos y mi familia. Es un día súper especial", afirmó.

El piloto explicó que la principal dificultad no estuvo tanto en la distancia entre bidones como en la flexión que sufrían durante el recorrido. "Lo que no esperaba es que flexaran tanto. Eso me obligaba a ir bastante más rápido de lo que me habría gustado. Si hubiera podido ir más lento creo que incluso habría podido dar un par de vueltas. Pero vimos ya en los entrenamientos que era imposible porque al flexar me descontrolaba mucho más y la opción más segura era ir rápido", relató.

Esa velocidad añadió una exigencia física inesperada a un desafío que, desde fuera, podía parecer más sencillo de lo que realmente era. "Entraba mucho más el físico de lo que pensaba. Son 48 bidones y al final acabas muy castigado. Ha sido bastante más duro de lo que parecía", confesó.

Bou también admitió que vivió una tensión distinta a la de una prueba del Mundial. "Ha sido un nervio diferente. En una carrera estás dentro de tu zona de confort porque llevas toda la vida compitiendo. Aquí era algo más exterior. No quería fallar delante de toda la gente. Venía de entrenar mucho y de comprobar que no siempre salía, así que tenía cierta presión. Todo ha pasado muy deprisa, pero lo he disfrutado muchísimo", señaló.

El campeón catalán explicó que la idea del reto nació de la mano de Repsol, patrocinador que le acompaña desde hace años. "Repsol ha aportado muchísimo a mi carrera y este tipo de proyectos me ayudan a seguir creciendo como piloto y como personaje. Cuando surgió la idea tuve claro que el primer récord tenía que hacerse en Piera. Estoy muy agradecido porque siempre buscan cosas diferentes y espectaculares", comentó.

Preguntado por futuros desafíos, dejó abierta la puerta a nuevos intentos. "Ahora tengo tres récords Guinness y mientras me mantenga en forma me gustaría seguir consiguiendo cosas. No sé cuál será el siguiente reto, pero seguro que intentaremos buscar algo espectacular", apuntó.

Recordó que el calendario del TrialGP entra ahora en una fase decisiva. "Vengo de recuperarme de una caída en Japón y por suerte hemos tenido unas semanas para trabajar. Ahora llega Andorra y después Italia de forma consecutiva, así que tendremos que estar muy atentos porque cualquier problema físico puede perjudicarnos mucho en el campeonato", concluyó.

El reto estuvo supervisado por una jueza oficial de Guinness World Records, que certificó la validez de la marca conseguida por el piloto catalán. "Su carrera es única en el mundo del deporte. Lo que ha conseguido es increíble. Quizás solo él puede seguir retándose a sí mismo dentro del trial", aseguró a Europa Press la jueza oficial de Guinness World Records Anouk de Timary.

La representante de la organización destacó además que Bou ya posee otros hitos reconocidos por Guinness, como sus récords de salto vertical y su condición de piloto con más títulos mundiales de trial, actualmente 39. "Solo puede competir contra sí mismo y contra sus propias actuaciones del pasado", resumió a este medio.

Con este nuevo registro, Bou añade un tercer récord Guinness a un palmarés incomparable. El piloto de Repsol Honda ya había establecido en 2014 el récord de salto vertical con rampa en moto de trial al alcanzar los 3,24 metros en el Trial Indoor de Palau-solità i Plegamans (Barcelona), una marca que mejoró en 2017 hasta los 3,28 metros. Ese mismo año también fijó el récord de altura en parado con un salto de 2,05 metros.

La nueva plusmarca llega además en plena temporada deportiva para Bou, que este año conquistó su vigésimo título mundial de X-Trial (indoor) y aspira ahora a lograr el cuadragésimo campeonato del mundo de su carrera en el TrialGP (mundial al aire libre) que acaba de comenzar y que, tras una prueba, ya lidera.