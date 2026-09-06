Toni Bou ya es 40 veces campeón del mundo de trial

Toni Bou, durante el Campeonato del Mundo de TrialGP 2026. - REPSOL HONDA HRC

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Toni Bou (Repsol Honda HRC) ha conquistado este domingo en Zelhem (Países Bajos) el título del Campeonato del Mundo de TrialGP por vigésima vez, alcanzando así las 40 coronas mundialistas, sumando sus 20 entorchados en motocross al aire libre con otros 20 de X-Trial.

"Desde que ganó sus dos primeros títulos en 2007 --su temporada de debut con Repsol Honda HRC--, Bou no ha dejado de ganar. 20 temporadas y 40 títulos después, se ha adaptado a la evolución de la disciplina, a nuevos rivales y a diferentes formatos de competición sin renunciar jamás a su lugar en la cima", indicó su equipo en una nota de prensa.

"El título del TrialGP 2026 demuestra aún más su superioridad. Bou ha tenido una temporada extraordinaria desde la primera ronda, con un récord perfecto de victorias y llegando a la recta final con una sólida ventaja en la clasificación", subrayó el comunicado.

"En el Campeonato Mundial de X-Trial, el piloto de Repsol Honda HRC ha acumulado 99 victorias y 117 podios en 129 participaciones. En carreras al aire libre, tiene 175 victorias y 234 podios en 290 participaciones", detalló el mismo texto de prensa.

"Desde que se unió a Repsol Honda HRC en 2007, Bou ha ganado todos los Campeonatos Mundiales de X-Trial y TrialGP en los que ha competido. A sus 39 años, es el piloto más laureado en la historia del motociclismo, y su carrera continúa en ascenso casi veinte años después de que comenzara a dominar el mundo del trial", concluyó la nota.