Topuria, los campeones en Paris 2024, el Real Madrid, Craviotto y Perales, premiados en la Gala de la AEPD

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El luchador hispano-georgiano Ilia Topuria, los campeones olímpicos y paralímpicos en los Juegos de Paris 2024, el Real Madrid, el palista Saúl Craviotto y la nadadora Teresa Perales han sido homenajeados, entre otros, este lunes en la XLIV Gala Nacional de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) en el Teatro Calderón de Valladolid.

El primero en recoger el premio fue Topuria, campeón mundial de UFC en la categoría de peso pluma. "He cambiado de peso, tenemos en el horizonte la conquista de otra división. Estamos en la lucha de poder conseguir un combate en España. No tengo ninguna duda de que tendré la oportunidad de brillar delante de toda mi gente en España", indicó.

Los marchadores María Pérez y Álvaro Martín, ya retirado y ausente en la gala, que lograron completar la 'Triple Corona' -Europeo, Mundial y Juegos- en París, recibieron también su galardón. "La realidad ha superado mi sueño. Me siento afortunada de haber conseguido esas dos medallas, una de ellas junto a Álvaro", indicó la granadina, que recogió el premio junto a su entrenador, Jacinto Garzón. "En el Mundial de Tokio ojalá podamos despedir la disciplina de los 20 y 35 con medalla", deseó.

El presidente de la Real Federación Española de Natación (RFEN), Fernando Carpena, fue el encargado de recibir el galardón para la selección española femenina de waterpolo, vigente campeona olímpica, mientras que el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Alberto Durán, hizo lo propio con el reconocimiento a los campeones paralímpicos españoles Anastasiya Dmytriv, Íñigo Llopis, Ricardo Ten, Sergio Garrote, Daniel Molina, Susana Rodríguez y Yassine Ouhdadi.

El emblemático regatista Jane Abascal recibió el trofeo para los campeones olímpicos de vela Diego Botín y Florián Trittel, y Jordan Díaz se subió al escenario para ser homenajeado por su oro en triple salto en Paris 2024.

El vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Sergio Merchán recogió el galardón para la selección masculina de fútbol campeona olímpica en París y para la absoluta, ganadora de la Eurocopa 2024. La seleccionadora española femenina de fútbol, Montse Tomé, tomó el galardón para la selección. "Esto es fruto de mucho trabajo de estas increíbles futbolistas", afirmó.

El exfutbolista Eusebio Sacristán, también fue homenajeado por el trabajo de su fundación de deporte inclusivo, igual que el Real Madrid, campeón de la Liga de Campeones y de LaLiga EA Sports. "Este premio es un reconocimiento al trabajo, el esfuerzo y el afán de superación que tiene este club. Entre todos somos capaces de crear una energía que nos permite llegar lejos. Nuestra naturaleza es siempre la misma; el Real Madrid siempre aspira a ganar absolutamente todo, aunque sea difícil", señaló el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño.

Además, el internacional César Carballeira recogió los galardones para las selecciones españolas de hockey sobre patines masculina y femenina, campeonas del mundo.

La nadadora Teresa Perales, la medallista paralímpica más laureada, también fue reconocida. "Nunca pensé que me convertiría en un pececito, este medio, el agua, me ha llevado a vivir los mejores momentos de mi vida. Esta última medalla me costó, es la más ajustada de mi carrera deportiva, dos centésimas. Me volvió a igualar a Michael Phelps, que lo tenía entre ceja y ceja. Ahora pienso en Los Ángeles, difícil no es imposible", subrayó.

Tras ella subió al escenario el piragüista Saúl Craviotto, el deportista con más medallas olímpicas. "Yo soy quien soy gracias a mi equipo. Mi entrenador ha estado desde el día 1", dijo. "En el deporte, a lo máximo a lo que se puede aspirar es a ir a unos Juegos, ganar una medalla y ser abanderado, pero lo decía con la boca pequeña. La cima del olimpismo son los Princesa de Asturias", apuntó.

Sus compañeros y excompañeros Marcus Cooper, Rodrigo Germade y Cristian Toro; el entrenador del K4, Miguel García; y el presidente de la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP), Javier Hernanz, le acompañaron y también fueron homenajeados por la AEPD.

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, se encargó de cerrar la gala. "Veros es engrandecer la historia, es un sueño de lo que esperamos de muchos de vosotros en las siguientes competiciones. Otros dejarán la competición pero seguirán impulsando a través de sus enseñanzas", manifestó.

En su última gala como presidente de la AEPD, Julián Redondo recibió una camiseta de la selección española como regalo de la RFEF y un reconocimiento del COE, entregado por Alejandro Blanco. "He hecho muchos amigos porque me he rodeado de ellos. Reconforta saber que puedo mirar a la cara de mis hijas y de mis seres queridos sin avergonzarme", señaló como despedida.

A la Gala Nacional le sucederá el martes el Congreso y la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la AEPD, que tendrá lugar en el Castillo de Fuensaldaña y en la que se someterá a aprobación el informe económico de 2024, se impondrán insignias de oro, se presentará la Gala de Santa Susanna 2026 y se elegirá al presidente del organismo que sucederá a Julián Redondo.