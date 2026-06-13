Topuria quiere agrandar su legado en una histórica velada en la Casa Blanca

Archivo - El luchador de artes marciales mixtas hispano-georgiano Ilia Topuria (izq) y el estadounidense Justin Gaethje, en la rueda de prensa oficial del UFC Freedom 250 en la Casa Blanca. - Europa Press/Contacto/Matt Davies - Archivo

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El luchador de artes marciales mixtas hispano-georgiano Ilia Topuria defiende este domingo, madrugada del lunes ya en España, el título de peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC) ante el estadounidense Justin Gaethje en una histórica velada que se acogen los jardines de la Casa Blanca en Washington (Estados Unidos).

El combate entre Topuria y Gaethje encabeza el cartel de una cita denominada UFC Freedom 250 que se llevará a cabo a partir de las 02.00 hora peninsular española en un recinto temporal construido en la 'South Lawn' de la residencia presidencial de Estados Unidos. El luchador alicantino pelea ante la mirada del presidente norteamericano Donald Trump y quiere alargar su ya grandioso legado en la compañía.

'El Matador', doble campeón de la promotora, llega a este combate invicto como profesional (17-0), siempre con la confianza en sus virtudes que le caracteriza y con el aval de sus grandes resultados sobre el octágono. Ya queda lejos esa victoria en 2022 ante el británico Jai Herbert en Londres, donde sufrió el mayor susto de su carrera en forma de patada a la cabeza, pero se levantó y terminó noqueando a su rival con un determinante gancho de derechas.

Más tarde, en 2024, Topuria se ajustó su primer cinturón, el de peso pluma, ante el australiano Aleksander Volkanovski, que había defendido victorioso ese título hasta en cinco ocasiones, en el combate más relevante de su carrera. Después, también cayó Max 'Blessed' Holloway, antes de subir a por el título del peso ligero en junio del año pasado ganando a la estrella brasileña Charles Oliveira.

Con un boxeo clínico, además de un combate cuerpo a cuerpo y un nocaut letales, Topuria puede ahora consolidarse como la principal figura de la UFC, para lo que necesita potenciar sus fortalezas, no dejar a Gaethje imponer el ritmo del combate y penalizar los errores que pueda cometer el campeón interino.

Conocido por su resistencia y agresividad, el estadounidense, de 37 años, ha brillado en la última década y posee un balance de 27-5. 'The Highlight', que disputó su última pelea en enero de este año, intentará tirar de experiencia y llevar la iniciativa, con las piernas de Topuria como principal objetivo, ya que sus patadas bajas con una de sus principales armas.

Topuria afronta su primera defensa del cinturón del peso ligero en una velada especial en la Casa Blanca, en la que quiere escribir un nuevo capítulo en su, de momento, impecable trayectoria sobre el octógono y que le permitirá ascender, si no lo está ya, a esa dimensión de leyenda de este deporte. Además, habrá un combate coestelar que protagonizan el brasileño Alex Pereira y el francés Ciryl Gane por el cinturón interino del peso pesado.