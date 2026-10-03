'La Tormenta' Miranda lidera el cartel de 'The Boxer Day 27' de este domingo en Madrid

Archivo - Jennifer Miranda durante un entrenamiento en The Boxer Club - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La boxeadora española Jennifer Miranda será el principal reclamo del cartel de 'The Boxer Day 27' que se celebrará este domingo en el Teatro Las Vegas de Madrid, con cuatro combates donde estarán en juego cuatro títulos de la World Boxing Association (WBA) en una velada organizada por The Boxer Club y Old School Boxing Promotions.

'La Tormenta' Miranda será el gran reclamo de esta velada en lo que será su retorno al cuadrilátero más de un año después de su histórica participación en el Madison Square Garden de Nueva York ante la estadounidense Alycia Baumgardner, en el que perdió por una discutida decisión unánime en una pelea donde estaban en juego los cuatro cinturones del peso superpluma.

La púgil gaditana, que durante este verano ha formado parte del campo de entrenamiento de Katie Taylor para el combate de despedida de la laureada boxeadora irlandesa, se medirá en Madrid con la venezolana Militza Salazar por el título WBA Gold International del peso superpluma.

Miranda, que dio 57.800 kilos en el pesaje oficial, presenta un récord profesional de 12 victorias, 1 derrota y 1 KO, mientras que Salazar, que pesó lo mismo en la báscula, llega a la capital con un registro de 12 victorias, 4 derrotas y 8 KOs.

También estará en juego el título WBA Mediterráneo del peso mínimo, con la española Cristina Navarro regresando a la competición frente a la italiana Consuelo Portolani, mientras que las jóvenes Clara Cortés y Jennifer Fernández buscarán su primer título en el boxeo profesional.

Cortés disputará su tercer combate profesional, por primera vez a diez asaltos y con victorias en los dos anteriores, ante la italiana María Milano, con mucha más experiencia (13-5-2, 7 KOs) y con el título WBA Iberoamericano del peso mínimo en juego. Fernández afrontará también su tercera pelea como profesional, con victoria en los dos anteriores, igualmente a diez asaltos, frente a la venezolana Luisana 'La Princesa' Bolívar, que tiene 8 KOS en sus 22 combates (12-9-1).