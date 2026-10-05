'La Tormenta' Miranda vence por KO a Militza Salazar y conquista el título WBA Gold International del superpluma

Las púgiles españolas Clara Cortés, Jennifer Miranda, Jennifer Fernández y Cristina Navarro, de izquierda a derecha. - THE BOXER CLUB

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La boxeadora Jennifer 'La Tormenta' Miranda venció este domingo a la venezolana Militza Salazar por KO en el tercer asalto para conquistar el título de la World Boxing Association (WBA) Gold International del superpluma, en The Boxer Day 27, una velada celebrada este domingo en el Teatro Las Vegas de Madrid.

La española era el gran reclamo de esta velada en su retorno al cuadrilátero más de un año después de su histórica participación en el Madison Square Garden de Nueva York ante la estadounidense Alycia Baumgardner, en el que perdió por una discutida decisión unánime en una pelea donde estaban en juego los cuatro cinturones del peso superpluma.

Y en el combate estelar de este domingo, 'La Tormenta' Miranda derrotó a Militza Salazar por KO en el tercer asalto, por lo que cerró la velada con una victoria antes del límite y confirmando sus aspiraciones en la categoría superpluma, ganando el título WBA Gold International del superpluma.

Y es que The Boxer Day 27 se salda con un resultado rotundo para el equipo español, que consiguió cuatro victorias en cuatro combates profesionales, todas ellas antes del límite. Además de Miranda, Clara Cortés, Cristina Navarro y Jennifer Fernández también se impusieron a sus rivales -María Milano, Consuelo Portolani y Luisiana Bolívar, respectivamente- y conquistando también los cinturones.