Under Armour homenajea al Orgullo con una edición especial de las zapatillas HOVR SLK

La marca de material deportivo estadounidense Under Armour ha homenajeado al Orgullo con el lanzamiento de una edición especial de las zapatillas HOVR SLK Colorway coincidiendo con el 50 aniversario de los Disturbios de Stonewall en Nueva York (Estados Unidos), según informa en un comunicado.

En la madrugada del 28 de junio de 1969, en el popular bar gay Stonewall Inn de Nueva York una redada policial provocó manifestaciones por parte de la comunidad gay en la ciudad, y fue el origen del movimiento de derechos LGBTQ en Estados Unidos.

Ahora, cincuenta años después de Los Disturbios de Stonewall, la comunidad LGBTQ continúa marchando cada junio para conmemorar el evento y concienciar a su lucha en curso por la justicia y la igualdad. Por ello, Under Armour en defensa de la igualdad y su compromiso con los atletas LGBTQ ha lanzado esta edición especial colorway del HOVR SLK.

"Nos inspiramos en Los Disturbios de Stonewall y queríamos mantener la autenticidad de la naturaleza caótica de los eventos, pero también crear algo hermoso que coincida con el resultado. El caos de ese evento inspiró la interpretación única del arco iris que se ve en este año "UA HOVR SLK Pride colorway. Es importante para nosotros fusionar la realidad de los eventos y contar la historia detrás de esto", comentó Yurri Mial, Gerente de Diseño, Sportstyle de la marca.

Así, UNIFIED, el club de cultura LGBTQ de Under Armour, trabajó en colaboración con los equipos de diseño, gestión de productos, comercialización y mercadeo de la empresa estadounidense durante el desarrollo de la colección UA Pride, asegurando que el producto y los mensajes fueran auténticos y respetuosos.

Además, Under Armour continúa brindando apoyo financiero y estratégico al grupo de defensa de atletas Athlete Ally, una organización sin fines de lucro dirigida a educar y activar comunidades atléticas para eliminar la homofobia y la transfobia en los deportes.

"Under Armour siempre se ha centrado en hacer prendas de rendimiento para personas, no etiquetas. Celebramos a los atletas en todas sus formas, sin importar cómo se vean o a quién aman. Estamos orgullosos de apoyar a los atletas LGBTQ que forman parte de nuestra familia, y queríamos crear una colección que los celebre a ellos ya los atletas LGBTQ de todo el mundo", dijo Attica Jaques, responsable de gestión global de marca.

Además del lanzamiento de indumentaria y calzado y de la asociación Under Armour Athlete Ally, Under Armour patrocinará los desfiles Pride en Baltimore, Austin y World Pride en NYC, además de participar en el San Francisco Pride, para celebrar el compromiso de Under Armour con Igualdad y oportunidad para todos.