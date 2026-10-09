Uribes recibe el jueves a las selecciones españolas masculinas de hockey y hockey+

Archivo - José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD).
Archivo - José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD). - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 9 octubre 2026 16:12
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   MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, recibirá el próximo jueves, a partir de las 13:00 horas, a las selecciones masculinas de hockey y hockey+, tras la consecución de sendas medallas de plata en sus recientes Campeonatos del Mundo.

   La delegación de la Real Federación Española de Hockey estará encabezada por su presidente, Santiago Deó, quien estará acompañado por una amplia representación de jugadores y miembros del equipo técnico de ambas selecciones.

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