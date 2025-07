Uribes "reprocha" a Lamine Yamal su fiesta de cumpleaños: "Pero no hay que cargar las tintas"

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, "reprochó" este viernes al extremo del FC Barcelona Lamine Yamal haber contratado a personas con enanismo para la fiesta de su 18 cumpleaños, y dijo que el club azulgrana tiene "cierta responsabilidad" en ello, pero añadió que no se deben "cargar las tintas".

"Creo que lo que hay que hacer es persuadirle de que no haga esas cosas. Y también el club. Yo creo que el club tiene una cierta responsabilidad, casi educativa. La idea del respeto es una regla del deporte, pero todos hemos tenido 18 años. Más allá de que la vida privada y la libertad es sagrada, tiene que tener el límite del respeto. Ése sería mi mensaje doble: reproche, pero no cargar las tintas", manifestó en declaraciones al programa 'Tablero Deportivo' de Radio Nacional (RNE) que recoge Europa Press.

Por otro lado, Rodríguez Uribes subrayó que el FC Barcelona "no ha gozado de impunidad" en el llamado 'caso Olmo'. "Lo que hicimos fue resolver un recurso. Salimos en defensa del jugador, no del Barcelona, teniendo en cuenta que es un jugador de la selección. Se vio beneficiado el jugador. También tengo que agradecer que el Real Madrid, que tenía tres días después de nuestra decisión el partido de la Supercopa en Arabia, acató y aceptó la decisión y jugaron en buena lid. Para mí, fue una garantía de respeto a la decisión que tomamos", resumió.

Respecto al Mundial de fútbol de 2030, cuya comisión interministerial se reunió este martes presidida por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la sede del CSD y que España coorganizará junto a Portugal y Marruecos, Rodríguez Uribes admitió que se trata de un "gran desafío".

"España ya organizó el Mundial del 82, que en lo organizativo fue extraordinario, aunque en lo deportivo no tanto. Tuvimos Barcelona'92 y ahora este Mundial en tres continentes, con partidos también en Uruguay y Latinoamérica. Están concernidos 15 ministerios, los comités Olímpico y Paralímpico, el presidente de la RFEF y representantes de FIFA ... es un proyecto de país", subrayó.

En este sentido, el presidente del CSD admitió que la renuncia de Málaga al Mundial "no" les hace un favor, aunque celebró que esta decisión les da "más margen" para que Vigo y Valencia estén entre las sedes definitivas del campeonato.

"Hubiéramos peleado por todas las sedes españolas. Es verdad que hay un compromiso previo de que España tenga 11 sedes, Marruecos, 6 y Portugal, 3. Pero FIFA nos dice que pueden ser 20, 22... Yo no habría renunciado a ninguna. Entiendo que Málaga ha hecho una apuesta muy fuerte por el baloncesto, con Unicaja, por la cultura... puedo entender que el desafío de hacer un nuevo estadio, con ese coste, haya hecho repensar al alcalde", esgrimió.

La apuesta del secretario de estado para el Deporte para albergar la final del Mundial sigue siendo España, y el remodelado Santiago Bernabéu de Madrid. "Y cuando uno piensa en España debe ser en el Bernabéu, por ser la capital de España y por ser el Real Madrid el club más importante de la historia. Yo creo que esas son razones muy poderosas", señaló Uribes.

Acerca de las quejas esgrimidas por el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, por los presuntos recortes de las subvenciones, Uribes aseguró que "no" los ha habido. "Es que es al revés. Hemos pasado de 110 millones en 2024 a 120 en 2025 para las federaciones deportivas. Además, cuando Raúl se pronuncia lo hace en la resolución provisional de la primera subvención, donde él puede percibir a lo mejor que bajó, pero que, efectivamente, no responde al total de la subvención", comentó.

El presidente del CSD recordó que la RFEA es la segunda federación española "más subvencionada" del total de 66. "No entendí muy bien la crítica. Primero, porque no es verdad. Él estaba además en fase de alegaciones y creo que las presentó. Fue la única federación. Las 65 restantes están satisfechas. Y son decisiones puramente técnicas. El presidente del CSD no decide las subvenciones", concluyó.