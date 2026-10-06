Valencia 2027 homenajea a "la ciudad y su historia" con sus medallas para el Europeo Indoor

Medallas de oro, plata y bronce que se utilizarán en el Campeonato Europeo Indoor de Valencia en 2027 - PRENSA VALENCIA 2027

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comité organizador del Campeonato de Europa Indoor que se disputará en Valencia del 4 al 7 de marzo de 2027 presentó este martes las medallas del evento con un diseño que homenajea a la ciudad, su historia, cultura y a su gente, aprovechando que esta semana se celebra el 9 d'Octubre, día de la Comunidad Valenciana.

"Cuando faltan menos de cinco meses para el inicio de la competición, y en plena semana del 9 d'Octubre, Valencia 2027 desvela un diseño concebido como un homenaje a la ciudad, a su historia, a su cultura y a su gente", expresó el comité organizador en una nota de prensa.

Las preseas dejarán atrás la tradicional forma redonda para convertirse en "una pieza escultórica" que une dos mundos: "el del atletismo, con las curvas de la pista y el lenguaje visual del campeonato, y el de la tradición valenciana, representada en uno de sus símbolos más reconocibles, el traje de fallera".

Como elemento central del diseño, destaca una gran 'V', que atraviesa la medalla en diagonal con un doble significado. "La V de Victoria, el objetivo de todo atleta que pisa la pista, y la V de Valencia, la ciudad que acogerá el campeonato", explicó.

Además, sobre ella aparece grabado en relieve el año '2027', mientras que una banda vertical en el lateral izquierdo muestra el nombre de Valencia y el logotipo del campeonato ocupa la parte inferior derecha de la pieza.

"Su forma semicircular nace de la combinación entre la identidad gráfica del evento y la silueta de la peineta de las falleras, la pieza que corona el peinado del traje tradicional. En su interior, una sucesión de líneas curvas y concéntricas evoca, a su vez, el trazado de una pista de atletismo", detalló el comunicado.

También aparece una trama floral, que recorre la V, que reproduce el tejido típico de los trajes de fallera, las sedas bordadas y brocadas que forman parte del patrimonio de la ciudad desde hace siglos, ya que Valencia fue durante generaciones "uno de los grandes centros sederos de Europa", un pasado del que da testimonio la Lonja de la Seda, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996.

Con el propósito de trasladar ese tejido al metal, se partió de un paño de seda de fallera y se identificó cuatro elementos clave. "La rama curva, que aporta fluidez y movimiento; la flor principal, como expresión de identidad y elegancia; los pequeños detalles, que dan ritmo y conexión al conjunto; y la textura, reflejo de la riqueza y la tradición del tejido", detalló.

Como resultado, este diseño resume "las tres ideas" de "identidad, orgullo y tradición", y convierte la medalla en "un punto de unión entre la tradición valenciana y el deporte".

Además, las medallas estarán bañadas en oro, plata y bronce, con el mismo diseño para los tres metales. El reverso, de superficie lisa, incorpora el logotipo de European Athletics y un espacio reservado para el grabado. Todas ellas penderán de una cinta azul con la imagen del campeonato, cuyas líneas curvas conectan de nuevo con la pista.

Y es que esta presentación coincide con la semana en la que la Comunitad Valenciana celebra su día grande, el 9 d'Octubre, en el que los valencianos conmemoran la entrada del rey Jaume I en la ciudad en 1238 y el nacimiento del Reino de Valencia, una jornada en la que la ciudad reivindica "su identidad, su lengua y sus tradiciones".

"Las medallas son una muestra más de cómo el campeonato mira a sus raíces, igual que su eslogan oficial, 'Ignite the Track', nacido de las Fallas y de la pasión con la que Valencia vive sus celebraciones. Los atletas que suban al podio del Velòdrom Lluís Puig en marzo de 2027 se llevarán a casa, además del premio a su esfuerzo, un pedazo de la historia, la cultura y la artesanía valencianas", concluyó la organización.