Valencia 2027 presenta a su mascota oficial, Batonet, con un diseño que "une el atletismo y la ciudad"

Batonet, mascota oficial del Campeonato Europeo Indoor de Atletismo 2027 de Valencia. - PRENSA VALENCIA 2027

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité Organizador de Valencia 2027, sede del Campeonato de Europa de Atletismo Indoor que se disputará del 4 al 7 de marzo de 2027 en el Velòdrom Lluís Puig, ha presentado este miércoles a su mascota oficial, Batonet, con un diseño que "une el atletismo y la ciudad".

"El Comité Organizador del Campeonato de Europa de Atletismo Indoor ha presentado hoy a Batonet, la mascota que acompañará al campeonato. Cuando faltan exactamente cuatro meses para el inicio de la competición, Valencia 2027 da a conocer a un personaje que une en una sola figura los dos grandes protagonistas de esta cita: el atletismo y la ciudad que lo acoge", señaló la organización en una nota de prensa.

Según el comité organizador del evento, esta mascota "transmite un sentido de pertenencia al lugar donde se celebra y hace un guiño a su historia, su cultura y sus tradiciones". "Batonet nace con esa vocación: ser un puente entre los aficionados al atletismo, que en muchos casos llegarán a Valencia por primera vez, y los valencianos, que podrán sentir el campeonato como algo propio", indicó.

Batonet está inspirado en el testigo que los corredores de un mismo equipo se entregan de mano en mano en las carreras de relevos, "una de las pruebas más emocionantes de cualquier campeonato" por combinar velocidad y estrategia. Son "la expresión más clara del trabajo" en equipo dentro de un deporte individual: ningún atleta llega a la meta sin el esfuerzo de los compañeros que le han pasado el testigo.

En cuanto a su diseño, el naranja es el color predominante, en homenaje a la fruta más representativa de la Comunidad Valenciana, la 'taronja', y a las llamas de las Fallas, la fiesta más conocida de la ciudad. Además, la mascota luce unas zapatillas de correr para "reforzar su vínculo con el atletismo", mientras que su cuerpo incorpora "las líneas que representan la línea gráfica del logotipo Valencia 2027".

Asimismo cuenta con unas alas de murciélago, en referencia a la tradición de inspirar las mascotas en el animales propios de cada sede. No obstante, mantiene el testigo como elemento protagonista para que el atletismo siga siendo el eje central del diseño. "El murciélago, rat penat en valenciano, no es solo un animal que sobrevuela las noches de la ciudad. Es un emblema de identidad y orgullo local que aparece en lo más alto del escudo de Valencia y que se repite en fachadas, monumentos y rincones de toda la ciudad", subrayó Valencia 2027.

Creado y diseñado por la agencia valenciana Media Sport Press, el nombre de Batonet resume en una sola palabra todo lo que es el personaje. 'Baton' significa testigo en inglés y, además, esconde en su interior la palabra 'bat', murciélago en ese mismo idioma. A esa base internacional se suma el sufijo '-et', el diminutivo más característico del valenciano, presente en palabras tan cotidianas como 'xiquet' o 'esmorzaret', y que aporta al personaje cercanía y cariño.

Batonet no se dará a conocer físicamente hasta enero, cuando comenzará a cobrar vida y a acercarse a los aficionados. La mascota contará con un programa de actividades que recorrerá clubes de atletismo para compartir la ilusión por el campeonato y acercar Valencia 2027 a los más pequeños y a toda la familia del atletismo.