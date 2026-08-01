Valeria Antolino y Ana Carvajal rozan el bronce europeo en la plataforma de 10 metros sincronizada

Archivo - Valeria Antolino, durante una competición. - Europa Press/Contacto/Ludvig Thunman - Archivo

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las españolas Valeria Antolino y Ana Carvajal han acabado este sábado en la cuarta posición de la final femenina de saltos sincronizados desde plataforma de 10 metros durante el Campeonato de Europa 2026 de deportes acuáticos, que se está disputando en París (Francia).

En el Centro Acuático Olímpico de Saint-Denis, Antolino y Carvajal lograron 44.40 puntos en su primer salto, 41.40 en el segundo, 63.00 en el tercero, 64.32 en el cuarto y 69.12 en el quinto y definitivo, para un total acumulado de 282.24 puntos que valieron ese cuarto puesto.

Rozaron así la medalla de bronce, que en el último salto de la final se decantó a favor de las ucranianas Kseniia Bailo y Sofiia Vystavkina, cuya puntuación total de 286.20 completó el podio. Las británicas Maisie Bond y Lois Toulson ganaron la medalla de oro (300.06) y las alemanas Pauline Alexandra Pfeif y Elena Wassen consiguieron la plata (298.20).