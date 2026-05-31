Valladolid acoge el primer Draft Paralímpico de 2026 en busca de las estrellas del futuro

Imagen del Draft Paralímpico llevado a cabo en Valladolid el 31 de mayo de 2026 - COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Tecnificación Deportiva Río Esgueva de Valladolid fue escenario este domingo del primer Draft Paralímpico del año 2026, una actividad organizada por el Comité Paralímpico Español (CPE) con el apoyo de CaixaBank dentro del programa 'Nuestra Próxima Estrella', en la que 30 niños y jóvenes con discapacidad demostraron sus aptitudes para convertirse en las estrellas del futuro.

Según informó el CPE, a Valladolid acudieron 18 chicos y 12 chicas de entre 7 y 32 años, con discapacidad física, visual o parálisis cerebral, procedentes en su mayoría de Castilla y León, aunque también de Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Cataluña, Baleares, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid.

Tras el calentamiento, los participantes se sometieron a diversas pruebas y juegos destinados a medir su rendimiento en diferentes áreas, como fuerza, velocidad, aceleración, flexibilidad, resistencia aeróbica, equilibrio y coordinación. A continuación, el CPE y los seleccionadores de promesas de los diferentes deportes paralímpicos analizaron estos resultados y determinaron en qué disciplinas se podría aprovechar mejor el potencial de cada participante.

Después de comer, los asistentes tuvieron ocasión de conocer los testimonios de dos destacados deportistas vallisoletanos como la judoca con discapacidad visual Marta Arce, ganadora de cuatro medallas paralímpicas entre Atenas 2004 y París 2024, y el nadador con discapacidad física Luis Huerta, cinco veces finalista en dos ediciones de los Juegos.

Ya por la tarde, en las diferentes instalaciones del centro, los participantes tuvieron oportunidad de practicar atletismo, bádminton, ciclismo, escalada, judo, natación, piragüismo, tenis de mesa y triatlón en busca de ver cual es la mejor que encaja con sus aptitudes y preferencias.

En esta ocasión, la organización de la actividad corrió a cargo de Relevo Paralímpico Castilla y León, una iniciativa conjunta del gobierno autonómico y el CPE, en coordinación con las federaciones paralímpicas, cuyo objetivo es precisamente la localización y captación de jóvenes con discapacidad para iniciarlos en la práctica deportiva, desarrollando paralelamente una estructura inclusiva entre los clubes y entidades deportivas de la región que permita una continuidad de futuros deportistas a lo largo de los años.

Las federaciones autonómicas de Bádminton, Ciclismo, Montaña y Escalada, Piragüismo, Tenis de Mesa y Triatlón, y la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León colaboraron también en la organización de las actividades.