La vela olímpica regresa a la acción en la Lanzarote International Regatta

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición Lanzarote International Regatta reunirá desde este sábado y hasta el domingo 23 de febrero en el puerto lanzaroteño de Marina Rubicón a participantes de cuatro clases olímpicas -49er, 470 Mixto, ILCA 6 e ILCA 7- y de vela ligera en una nueva prueba camino de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en la que Silvia Mas y Alex Marsans se estrenan como nueva tripulación española.

La clase 49er será la primera en estrenarse con tripulaciones de Grecia, Holanda, Estados Unidos y Holanda y con los españoles del equipo preolímpico Martín y Jaime Wizner (Galicia), Conrad Konitzer (Baleares) y Antonio Torrado (Comunidad Valenciana) y Pol Marsans (Cataluña) y Pablo Llorens (Galicia).

Del jueves 20 al domingo 23 se organizará en dos campos de regatas a los 470 Mixto, ILCA 6 e ILCA 7. Todos ellos disputarán un máximo de 10 regatas más la Medal Race, a la que sólo accederán las 10 mejores tripulaciones. El fin de semana, se sumarán los Snipe, clase invitada de este año.

La clase mixta 470 se estrenó como modalidad olímpica en París 2024 y repite por tercer año consecutivo en la Lanzarote International Regatta, donde competirán como pareja la catalana Silvia Mas, que viene de participar en la Copa América Femenina, y el mallorquín Alex Marsans, que navegan juntos desde diciembre.

"Estamos aquí enero y febrero, porque consideramos Lanzarote el mejor sitio en cuanto a calidad de entrenamientos: hay sol, calor, podemos hacer muchas horas en el agua y además hay todo tipo de viento, tanto fuerte como flojo, y depende de a qué zona te vayas tienes más o menos ola. Creo que es el sitio más completo de todos para entrenar y hacer una buena pretemporada", señaló Silvia Mas.

"Yo me estaba planteando no volver al 470 y tras la Copa América en Barcelona, que Alex era parte del equipo de tierra, me planteó hacer el proyecto y vimos que podía funcionar. Este año para mí es volver al ruedo, que llevaba año y medio sin estar en la clase, y para él es una clase nueva, pero el objetivo a largo plazo es Los Angeles 2028", añadió.

ILCA 7, el antiguo Laser Masculino, será la clase más numerosa con tripulaciones de Austria, Croacia, República Checa, Irlanda, Montenegro, Mónaco, Holanda, Polonia, Eslovenia, Suiza y España, con los canarios Pablo García y Samuel Jay. En ILCA 6, clase femenina, estará la canaria Tara Pacheco.

"Esta regata es una oportunidad única para que los mejores deportistas midan sus fuerzas en este inicio del nuevo ciclo olímpico. El objetivo es consolidar Lanzarote como un centro de excelencia para la vela mundial", indicó el CEO de Marina Rubicón, Rafael Lasso. Según el informe elaborado por la consultora Auditax, la Lanzarote International Regatta generó en 2024 un impacto económico de 37,4 millones de euros.

La cita cuenta con el patrocinio de Turismo Lanzarote a través de su producto turístico deportivo 'Lanzarote Sports Destination', Cabildo de Lanzarote a través del Servicio Insular de Deportes, los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza; y la colaboración, entre otros, de la Federación Canaria de Vela, las federaciones de Vela Latina y DinghyCoach.