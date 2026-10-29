Vibram FiveFingers lanza la zapatilla técnica 'Trailope WP', con membrana impermeable. - VIBRAM

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca de calzado Vibram FiveFingers ha presentado el modelo Trailope WP, una zapatilla técnica para actividades al aire libre que combina su diseño de cinco dedos con la membrana impermeable HDry, concebida para proteger contra las inclemencias meteorológicas sin alterar el movimiento natural del pie ni el contacto con la superficie.

El lanzamiento se ha articulado a través de la campaña 'Answer the horns', una propuesta que invita a experimentar los entornos naturales desde una óptica diferente a los discursos tradicionales de rendimiento.

El proyecto se ha ambientado en los Alpes suizos y toma como referencia la centenaria tradición del cuerno alpino, utilizado históricamente para la comunicación a través de los valles montañosos. Frente a las narrativas centradas en la conquista de la naturaleza, la velocidad o la distancia, la iniciativa ha situado el foco en las costumbres locales, las personas y los rituales que han configurado la cultura de esta región montañosa a lo largo de sucesivas generaciones.

Para articular este relato, la campaña ha reunido a cantantes de yodel, luchadores tradicionales suizos y músicos de cuerno alpino, perfiles caracterizados por mantener un vínculo estrecho y directo con su hábitat.

De este modo, la propuesta ha planteado una interpretación del rendimiento basada en el conocimiento del entorno natural y la atención hacia el paisaje, alejándose de los patrones convencionales que suelen priorizar la resistencia física.

En el plano técnico, la zapatilla Trailope WP constituye una evolución orientada a la exploración de distintos terrenos bajo condiciones meteorológicas variables. La integración de la tecnología HDry permite frenar la humedad exterior y mantener la transpirabilidad del pie, mientras que la estructura de cinco dedos favorece la articulación independiente y un diseño flexible que optimiza la recepción de estímulos sobre el suelo.

La concepción de este calzado responde a la filosofía de 'segunda piel' de Vibram FiveFingers, que sitúa al pie como el primer punto de contacto corporal con el terreno. Desde este enfoque, la firma ha defendido que la percepción sensorial y el movimiento natural resultan esenciales para reaccionar ante el entorno, bajo la premisa de que la protección técnica no debe suponer una pérdida de contacto directo con la naturaleza.