Víctor Francos: "Una de las obsesiones que tenemos en el CSD es la idea del deporte como industria"

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, resaltó este jueves que "una de las obsesiones" que tienen en su organismo "es la idea del deporte como industria" y que tienen "detectado que una sociedad con o sin deporte es diferente y que la falta de deporte entre los jóvenes les acerca a otras cosas".

"Una de las obsesiones que tenemos en el CSD es la idea de el deporte como industria, puede parecer impersonalizar el sector, pero en el fondo es lo que nos permite después dar mejores servicios y que sea un deporte más cercano a las personas", advirtió Francos en la clausura de la jornada 'Business Sport Forum' organizada por Marca y Expansión.

Para el dirigente, la intención de "monetizar" el sector del deporte puede provocar que lo estén "alejando de las personas", pero aclaró que es "todo lo contrario". "Si queremos que pasen cosas diferentes, necesitamos que el sector interese, en el sector público y en el privado, y que pueda tener una traslación a la gente", subrayó.

"Estamos en una etapa de operaciones económicas récord y de movimientos estratégicos que están redefiniendo nuestro sector. También es verdad que tenemos que ser muy prudentes a la hora de explorar qué tipo de inversiones son atractivas para los grandes deportistas y explorar cuales pueden ser realmente novedosas en el sector, porque no todo lo que sea invertir es bueno por el simple hecho de ser una inversión", añadió Francos, que reiteró que "no se entiende el deporte si no es una colaboración público-privada".

El presidente del CSD recalcó que la "acción política" que quieren llevar desde el CSD "tiene una visión estratégica". "Yo desde el primer día lo dije, estoy abierto plenamente a los cambios, no me asusta ninguno si es lógico, está bien planificado, acordado y si es posible", afirmó, dejando claro que es contrario a esa frase de que está todo por hacer "porque eso sería decir que nadie ha hecho nada y no todo es posible".

"Yo inicio ahora una etapa de tranquilidad y de estabilidad al frente del CSD y queremos que sea una etapa que tenga como fundamento que podamos hablar con el sector y hablo en general. Tenemos detectado que una sociedad con o sin deporte es una sociedad diferente y que la falta de deporte entre los jóvenes les acerca a otras cosas. Y a mí me gustaría que esta fuera una legislatura donde pudiéramos acercar el deporte al entramado social", declaró el dirigente.

Finalmente, Francos confesó que le gusta la idea de la Kings y la Queens League. "Podemos estar más o menos de acuerdo porque pensemos que está rompiendo parámetros básicos y digamos que está haciendo cambios que no nos gustan, pero lo que es verdad es que es un fenómeno, eso sí que es innegable, y me niego a verlas como un fenómeno que amenaza nada, sinceramente", aseveró después de que uno de los ponentes fuese uno de sus creadores, el exfutbolista Gerard Piqué.