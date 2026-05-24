Vigo despide a la flota de La Solitaire du Figaro Paprec "comprometida" con volver a recibirla

La flota de La Solitaire du Figaro Paprec saliendo de la ría de Vigo, entre Cabo Home y las Cíes - MARÍA MUIÑA

MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -

Vigo despidió este domingo a la flota de la 57ª edición de La Solitaire du Figaro Paprec, con la salida de la segunda etapa de la regata rumbo a Pornichet, en la costa atlántica francesa, en una jornada marcada finalmente por el buen tiempo pese a la inestabilidad prevista por la alerta amarilla por tormentas.

A partir de las 13.30 horas, la flota comenzó a abandonar la dársena de Portocultura, despidiéndose así de la ciudad. La vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, estuvo presente a pie de pantalán para despedir personalmente a los regatistas y conversó con el vencedor de la primera etapa, el irlandés Tom Dolan, quien agradeció "el buen trabajo de la organización" durante la escala viguesa.

"Te familiarizas con ellos al verlos caminar por los pantalanes, te saludan y acabamos creando una mezcla muy divertida entre inglés, francés, castellano y gallego. Hemos estado viendo cómo afrontan una travesía tan dura, que los lleva al límite física y mentalmente, y terminan convirtiéndose en parte de la familia", señaló Luisa Sánchez.

La dirigente subrayó además el compromiso de las instituciones con la continuidad del evento en Vigo. "Nos preguntan si habrá una tercera edición y, por parte de la Deputación, estamos comprometidos porque creemos que Vigo y su puerto reúnen todas las condiciones para acoger este tipo de regatas", apuntó.

El inicio oficial de la segunda etapa de La Solitaire se dio puntualmente a las 16.00 horas, con la línea de salida situada frente a Punta Lagoa y un viento térmico del suroeste de unos 10 nudos de intensidad, unas buenas condiciones para permitir a la flota abandonar la ría de Vigo navegando en ceñida.

Tras dejar atrás el muelle de Trasatlánticos, la flota puso rumbo hacia la península del Morrazo y a continuación el paso obligatorio situado a la altura de la isla de Toralla. Desde allí, los participantes se dirigieron hacia la boca norte de la ría, abandonándola entre Cabo Home y la isla norte de Cíes, Monteagudo, iniciando ya el recorrido en mar abierto rumbo a Finisterre. El primer liderato lo ostentaba Alexis Thomas, a bordo del 'Wings of the Ocean'.

Concluyen así cuatro días en los que Vigo volvió a convertirse en epicentro de la vela oceánica internacional, con una intensa programación de actividades abiertas al público, conciertos, gastronomía y ambiente náutico en el village de Portocultura.

La escala de La Solitaire du Figaro Paprec en Vigo contó con el impulso de la Autoridad Portuaria de Vigo, la Deputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia y del programa Xacobeo 2027, consolidando la apuesta de la ciudad y de Galicia por los grandes eventos náuticos internacionales.