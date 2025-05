Vigo recibirá en septiembre a la flota de La Solitaire du Figaro Paprec

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Vigo acogerá en el mes de septiembre la llegada de la segunda etapa y la salida de la etapa final de la 56ª edición de La Solitaire du Figaro Paprec, una de las regatas oceánicas en solitario más emblemáticas del mundo, justo veinte años después de la salida de la Vuelta al Mundo en 2005.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, se mostró feliz por el anuncio. "Para el Puerto de Vigo es un orgullo acoger una de las etapas de La Solitaire du Figaro 2025, una de las regatas offshore más emblemáticas del calendario internacional", manifestó.

La ciudad olívica será el final de la etapa 2, con la flota llegando a puerto procedente de la Bretaña francesa, desde la Bahía de Morlaix -a la entrada del Canal de la Mancha-, y tras doblar el faro de Birvideaux, al norte de la isla atlántica de Belle-Île-en-Mer. Desde allí, las embarcaciones pondrán rumbo a Fisterra, descendiendo la costa gallega hasta las Rías Baixas. Será una etapa de 565 millas náuticas -1.046 kilómetros-, con entrada oficial entre los faros de Tofiño y Borneira, que marcan el acceso al puerto de Vigo.

"Esta cita refuerza nuestra vocación náutica y consolida a Vigo como un puerto de referencia en el Atlántico europeo. La llegada de la flota traerá consigo un gran dinamismo económico y social, al tiempo que permitirá a la ciudadanía acercarse al mundo de la vela oceánica", indicó Botana.

Tras entrar por la ría de Vigo el próximo 18 de septiembre, las dársenas del puerto volverán a llenarse de vida con la llegada de una flota de 40 monocascos oceánicos de la clase Figaro 3. Durante cuatro días, tanto los pantalanes como el village -deportivo, cultural y lúdico para los más jóvenes, además de gastronómico gracias a la campaña 'Galicia sabe a mar' de la Xunta de Galicia- serán el epicentro de la actividad náutica y ciudadana. La cita contará con el apoyo de la Deputación de Pontevedra.

El presidente de la Autoridad Portuaria espera que Vigo pueda ofrecer "una experiencia inolvidable, con una infraestructura portuaria de primer nivel y una ciudad que vive el mar con pasión". "Esta etapa no solo sitúa a Vigo en el mapa deportivo internacional, sino que también impulsa nuestra proyección turística y cultural. Para nosotros no hay regata más emblemática, ya que une a dos regiones hermanas como Galicia y la Bretaña francesa, por tradición, cultura y economía", apuntó. "Queremos que el Puerto de Vigo sea esos días una gran fiesta, no solo deportiva, sino también cultural", añadió.

Por su parte, la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra y diputada de Deportes, Luisa Sánchez, explicó que las Rías Baixas son "el escenario ideal para la práctica de deportes náuticos". "Pruebas como La Solitaire du Figaro contribuirán a demostrar las ventajas competitivas de nuestra provincia para poder disfrutar de este deporte los 365 días del año y servirán como revulsivo turístico de primera orden", señaló.

El domingo 21 de septiembre, la flota de 40 barcos saldrá desde los muelles del puerto por la ría de Vigo, una imagen que evocará momentos históricos como la Volvo Ocean Race en 2005 o la Cutty Sark en 1998. El pistoletazo de salida desde Vigo será el inicio de la etapa final de La Solitarie du Figaro de 2025 rumbo a Saint-Vaast-la-Hougue, en el medio del Canal de la Mancha, punto y final tras 612 millas (1133 kilómetros) de la etapa y la 56ª edición de La Solitarie du Figaro Paprec.