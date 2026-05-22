Vox pide la comparecencia del presidente del CSD en el Congreso por "simbología separatista" en la camiseta del Athletic

La nueva camiseta del Athletic Club de Bilbao para la temporada 2026-2027.
La nueva camiseta del Athletic Club de Bilbao para la temporada 2026-2027. - ATHLETIC CLUB
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 22 mayo 2026 21:11
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MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, y una batería de preguntas por escrito al Gobierno con motivo de la nueva equipación del Athletic Club de Bilbao por incorporar "simbología separatista".

Debido a la incorporación en la parte trasera de un mapa del País Vasco que incluye a Navarra y otros territorios, Vox solicita la comparecencia de Rodríguez Uribes en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes para que "dé cuenta de las actuaciones realizadas por el organismo ante esta situación y explique los criterios seguidos en relación con la utilización de simbología separatista en competiciones deportivas oficiales", según han transmitido a través de un comunicado.

Asimismo han registrado varias preguntas por escrito al Gobierno para conocer si el Ejecutivo va a impulsar alguna acción para "garantizar la neutralidad política en el deporte, evitar confrontaciones territoriales y actuar ante el conflicto generado" por la nueva equipación presentada bajo el lema "Gure nortasuna" , que significa "nuestra identidad".

Además desde la formación política que dirige Santiago Abascal, han remitido escritos a LaLiga, al Consejo Superior de Deportes y a la Real Federación Española de Fútbol reclamando a las tres instituciones que "exijan" al Athletic Club la "retirada inmediata" de este mapa de todas las equipaciones, productos oficiales y comunicaciones del club bilbaíno.

Del mismo modo, ya habían presentado diferentes solicitudes a lo largo de la semana tanto en la Cámara foral en Navarra como en el parlamento vasco para eliminar el símbolo de las camisetas y exigir "neutralidad política" en el deporte.

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