World Athletics lanza un nuevo proyecto para futuras políticas sobre el embarazo y el regreso a la élite

Archivo - La atleta neozelandesa Valerie Adams durante una competición - Martin Rickett/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

World Athletics, el ente rector del atletismo mundial, anunció este martes que ha puesto en marcha un nuevo proyecto para investigar todo lo relacionado con el embarazo, el parto y la vuelta a la competición de las atletas de élite.

El proyecto 'Parto y Regreso a la Actividad Física en el Deporte de Élite' ('CARES') combina la investigación científica con el desarrollo de políticas basadas en la perspectiva de las atletas, indicó el organismo en un comunicado. "Su objetivo principal es generar evidencia que sirva de base para futuras políticas y sistemas de apoyo, con el fin de proteger a las atletas y reducir las desigualdades en el deporte de élite", advierte.

Como parte del proyecto, World Athletics invita a las atletas, tanto a las que han estado embarazadas como a las que no, a completar una de dos encuestas, las cuales se realizan en colaboración entre los departamentos de Salud y Ciencia y de Competición de la federación, con la participación directa de su Comisión de Atletas.

La primera encuesta está dirigida a atletas que experimentaron un embarazo a partir del 1 de enero de 2019 durante su carrera deportiva, independientemente de si el embarazo culminó en parto, y que recopila información sobre el embarazo y, cuando corresponda, el parto y el regreso al deporte, incluyendo las barreras y las facilidades percibidas, el apoyo profesional y organizativo, las consideraciones contractuales y financieras, y las posibles maneras de mantener la clasificación mundial durante la baja por maternidad.

Esta parte del proyecto se complementa con un análisis retrospectivo de la base de datos de World Athletics, que incluye métricas de rendimiento, lo que proporciona nuevos datos y perspectivas científicas novedosas.

La segunda encuesta está dirigida a atletas de élite que no han experimentado el embarazo, y se centra en las percepciones sobre el apoyo organizativo, la gobernanza relacionada con la maternidad y los posibles mecanismos de clasificación.

"Buscamos constantemente maneras de hacer que nuestro deporte sea aún más equitativo, y el proyecto 'CARES' es el siguiente paso para garantizar que las atletas que experimentan un embarazo estén protegidas, reciban apoyo y no se enfrenten a obstáculos a la hora de poder regresar al atletismo de élite", apunta el presidente de World Athletics, Sebastian Coe.

Para el dirigente, "es fundamental" que las atletas "sean la fuerza impulsora de esta iniciativa". "Las respuestas obtenidas a través de estas encuestas y el análisis de las métricas de rendimiento asociadas son vitales para este proyecto, ya que servirán de base para futuras acciones", añade.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Atletas de World Athletics, Valerie Adams, está orgullosa de ver como el organismo "está desempeñando un papel de liderazgo al fomentar la investigación y un diálogo más abierto sobre lo que significa ser madre y atleta".

"Cuando comencé mi carrera, no querías decirle a tus patrocinadores si te quedabas embarazada porque corrías el riesgo de perder tu contrato. Para cuando me retiré, siendo madre de dos hijos, vemos que cada vez más atletas femeninas regresan después de tener hijos y compiten al más alto nivel. Espero que el trabajo que se está realizando en este ámbito inspire aún más a las atletas femeninas no solo a planificar su carrera deportiva, sino también su vida", sentencia.

Las encuestas están abiertas a todas las atletas femeninas de élite incluidas en la clasificación de rendimiento de World Athletics. La fecha límite para enviar las respuestas es el próximo 30 de septiembre.