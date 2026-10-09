Archivo - La XXVI Zegama-Aizkorri se disputa el 6 de junio y abre preinscripciones el 11 de enero. - ZEGAMA-AIZKORRI - Archivo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 26 edición del maratón de montaña Zegama-Aizkorri, prueba puntuable para la Golden Trail World Series, se disputará el 6 de junio de 2027 y pondrá a disposición de los corredores un total de 225 plazas mediante sorteo, según han anunciado este viernes los organizadores.

El período de preinscripción para optar a los dorsales de la maratón se abrirá el 11 de enero a las 12.00 horas a través del portal Kronoak.com y se mantendrá activo hasta el 22 de enero.

Durante estas once jornadas se recogerán las solicitudes para el sorteo, además de gestionar las plazas asignadas por tiempo, las reservadas a residentes locales y a quienes hayan completado todas las ediciones anteriores.

Por su parte, la fase de preinscripción para la XIII del Kilómetro Vertical y la XVI Junior Trail, dirigida a participantes de entre 16 y 18 años, transcurrirá del 25 de enero al 5 de febrero. El sorteo oficial de las plazas para las tres modalidades de la prueba se llevará a cabo el 12 de febrero.

El programa oficial de la competición se desarrollará durante el mes de junio, comenzando el día 4 con la disputa del Kilómetro Vertical. Posteriormente, el 6 de junio de 2027 tendrán lugar de forma simultánea la maratón principal y la modalidad Junior Trail.

En esta edición se conocerá a los atletas que tomarán el relevo de los vencedores de 2026, la sueca Tove Alexandersson, quien fijó el récord de la prueba en 4h08:09, y el marroquí Elhousine Elazzaoui, quien logró su segunda victoria consecutiva con un tiempo de 3h45:07.