La Zurich Marató Barcelona 2027 bate su récord de participación con más de 32.000 inscritos

Imagen de la Zurich Marató Barcelona 2026 - ZURICH MARATÓ BARCELONA

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Zurich Marató Barcelona ha superado ya los 32.000 dorsales vendidos para su próxima edición, que se disputará el 14 de marzo de 2027. Con esta cifra, la prueba catalana bate de forma anticipada su récord histórico de participación, establecido en la edición del año pasado con 32.000 corredores, y se encamina hacia la cifra máxima de 37.000 participantes prevista por la organización para la cita.

El elevado ritmo en la venta de inscripciones hace prever que la organización anuncie el 'sold out' definitivo en los próximos días. Alcanzar el cupo máximo el presente mes de octubre supondrá un nuevo hito para la maratón barcelonesa, que en la anterior edición agotó sus plazas en enero y que en esta ocasión colgará el cartel de "no hay billetes" con cinco meses de antelación respecto a la celebración de la prueba.

Con esta proyección de inscritos, la Zurich Marató Barcelona se consolida firmemente entre las cinco maratones de mayor participación en el continente europeo. Asimismo, la prueba refuerza el posicionamiento de la capital catalana como uno de los grandes destinos internacionales para la práctica del atletismo de fondo, impulsada por el atractivo de la ciudad, un trazado plano y rápido, y un volumen de corredores extranjeros que alcanzó el 63 por ciento del total en la última edición.

La evolución del evento durante la última década refleja un crecimiento constante tras haber superado los 20.000 dorsales por primera vez entre 2016 y 2017 y sufrir el posterior impacto de la pandemia. A partir de esa etapa, la progresión de la carrera ha sido ininterrumpida, pasando de los 27.000 participantes registrados en 2025 a los 32.000 alcanzados el año pasado, registro que volverá a ser superado en la edición de 2027.

Esta tendencia al alza discurre en paralelo al éxito de la Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks, que para su edición de 2027 también registrará un nuevo récord histórico tras agotar en apenas una semana los 40.000 dorsales disponibles, consolidando el gran momento que atraviesan las grandes pruebas en ruta de la ciudad condal.