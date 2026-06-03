Alejandro Blanco: "Tenemos que cambiar la forma de entender y dirigir el deporte"

Archivo - El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, interviene durante la presentación del proyecto Modelo del Deporte español, en la Sede del Comité Olímpico Español (COE), a 5 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, expresó este miércoles que debe "cambiar la forma de entender y dirigir el deporte" en España, ya que es un sistema "incluso anterior a la dictadura", y celebró que se haya "abierto ese camino" para que la entidad pueda "ser una parte fundamental y obligatoriamente ejecutiva y no consultiva".

"Llevo mucho tiempo defendiendo que tenemos que cambiar la forma de entender y de dirigir el deporte. Es un sistema anterior incluso a la dictadura, y los tiempos han cambiado. Un consejero tiene más poder que la ministra", cuestionó el dirigente en su informe durante la Asamblea General Ordinaria celebrada este miércoles en la sede del organismo en Madrid.

Blanco apuntó que "hay varias formas" de cambiar ese modelo del deporte. "En algunos países el Gobierno le da el dinero al Comité Nacional, en otros es 50-50. Yo he cuestionado que el dinero pasase por el COE, porque así puede pasar que tengamos los mismos defectos de los políticos, pero sí insistí en la política", relató.

"El deporte es mucho más que un resultado", defendió el presidente del COE, que aplaudió la labor del Comité Ejecutivo del Deporte Español, que ya ha realizado 11 reuniones. "Se ha preparado un libro pequeño y el presidente del Gobierno ha dicho que empieza un nuevo futuro. Es un camino que hemos empezado pero que no es fácil, hay voluntad del Gobierno, pero ahora hay que transformarla", dijo.

Así, Blanco cree que "ya se ha abierto ese camino" para que el COE pueda "ser una parte fundamental y obligatoriamente ejecutiva y no consultiva". "Para decir qué tenemos que hacer para el deporte español", agregó.

Durante sus palabras, Alejandro Blanco también se refirió al homenaje a Juan Antonio Samaranch llevado a cabo este martes con la presencia del Rey Felipe VI en Barcelona. "Por cuestiones de mala política se había negado el homenaje a Samaranch. Somos pesados y gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Barcelona, ayer conseguimos que se rompiese ese muro. Fue emotivo, se ha abierto un camino para que su figura sea dimensionada como era. Ha habido 10 presidentes del COE pero él es el auténtico presidente, porque globalizó los Juegos", expresó.

"Ya han empezado los movimientos para que le reconozcan con calles y con plazas, pero lo importante es que le reconozcan. No hemos tenido un político más importante en la vida. Esta casa le debe mucho a Samaranch y el movimiento deportivo mundial también. Los JJOO de Barcelona cambiaron la historia del deporte español y cambiaron la historia de España, antes de Barcelona nos llamaban locos, pero después cambió la imagen de España hacia el exterior y también la que nosotros mismos teníamos. Se dieron cuenta de que merecíamos la pena", relató.

Y Blanco aseguró que trasladará al Ayuntamiento de Barcelona la petición de que "una calle, un pabellón o media ciudad" lleve el nombre de Juan Antonio Samaranch, que además fue presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) entre 1980 y 2001.

Durante su intervención, el presidente del COE realizó un balance de la actividad desarrollada por la institución durante el último año, destacando los programas de apoyo a deportistas, entrenadores y federaciones, así como los proyectos educativos, formativos y de difusión de los valores olímpicos impulsados por la entidad.

Así, abordó el convenio entre el Ministerio de Defensa y la entidad olímpica, por el cual se destinan hasta 50 plazas para deportistas de élite. "Lo prioritario es la carrera deportiva. Incluso después pueden hacer la carrera laboral. Tendrán una vida laboral y le damos una ayuda más para que puedan formarse personal y deportivamente", destacó Blanco, que lamentó que "muy poca gente" se haya interesado en "las últimas convocatorias".

También resaltó la labor de la Oficina de Atención al Deportista, por la cual ya hay 17 deportistas contratados por el COE y cuenta con 4.364 deportistas inscritos. Ha dado 233 becas de estudio y presenta un presupuesto de 114.087 euros.

Blanco, además, sacó pecho del Campus UCAM-COE y mostró su "agradecimiento infinito" a la universidad. El COE es el "primer Comité Nacional con una universidad asociada", ubicada en Torrejón de Ardoz (Madrid) y cuya actividad arrancará en septiembre de 2026, con titulaciones relacionadas con la salud y las ciencias del deporte.

Respecto al Programa PODIUM, recordó que hay un total de 88 deportistas con estas becas, que se iniciaron en 2014, desde cuando se han realizado 2.443 actividades hasta 2025. Y han celebrado 143 medallas en competiciones internacionales, 75 puestos de finalista y en Juegos: 4 platas, 4 oros, 8 bronces y 49 diplomas.

Blanco informó también de que, entre 2006 y 2025, se han aportado 35,3 millones de euros a las federaciones, a través de becas, becas máster, cursos de técnicos, PAC-CV, PODIUM y becas de solidaridad olímpica. Y también aplaudió los resultados "espectaculares en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina". "Todo el mundo ha progresado y los deportes de invierno tienen un gran futuro", auguró.

"No se puede explicar con palabras que con los medios que tenemos, no es una crítica sino una llamada de atención, se puedan conseguir tantos resultados. Hay una estructura maravillosa en España, entrenadores, clubes, más allá de la ayuda de empresas y los distintos Gobiernos, que hace que el deporte español sorprenda al mundo por los resultados y la calidad de nuestros deportistas", agregó.

A nivel de patrocinadores, Blanco lamentó la salida de Toyota, que les dejó "temblando". "Estamos esperando un patrocinio de coches, pero HVR apuesta por el hidrógeno, se está intentando convertir en la mayor distribuidora de hidrógeno", avanzó sobre uno de los nuevos 'partners'.

Y cerró su intervención alabando la labor de los 215 dirigentes españoles que ocupan cargos en federaciones internacionales. "Ojalá hubiese ganado Samaranch en el COI, sería un gran presidente", dijo. "Podemos presumir con orgullo del dirigente español. Es un auténtico lujo para el deporte español. Espero que Raúl Chapado y Paco Blázquez consigan lo que todos queremos. Con vuestra capacidad, dedicación, pasión y conocimiento sería un gran lujo para España", concluyó.