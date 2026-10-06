Alemania, Hungría, India, Catar, Corea, Sudáfrica y Turquía muestran su interés en los Juegos de 2036

Archivo - La presidenta del COI, Kirsty Coventry - Peter Kneffel/dpa - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Internacional (COI) reveló este martes los próximos pasos para la selección de la sede de los Juegos Olímpicos de 2036, un evento para el que han mostrado interés Alemania, Hungría, India, Catar, Corea, Sudáfrica y Turquía.

En un comunicado, el organismo recalcó que "existe un gran interés en albergar futuros Juegos Olímpicos y Paralímpicos, en parte debido al éxito de las ediciones recientes" y que por ello "mantiene un diálogo continuo con varios Comités Olímpicos Nacionales (CON) y sus socios, quienes llevan meses o incluso años trabajando en la planificación y visión de los Juegos".

"Durante este diálogo, el COI ha impartido una serie de talleres técnicos virtuales a las partes interesadas para ayudarlas a desarrollar sus proyectos en cuanto a la planificación de las sedes, la estrategia de financiación, la visión, el impacto y el legado. El COI evalúa técnicamente sus proyectos, con el apoyo de informes independientes y encuestas de opinión pública", añadió.

Así, confirmó que mantienen "actualmente un diálogo permanente" con siete países, Alemania, Hungría, India, Catar, República de Corea, Sudáfrica y Turquía, que "han manifestado su interés" en albergar los Juegos Olímpicos de 2036, y advirtió que varios Comités Olímpicos Nacionales "participan en conversaciones informales con el COI sobre la posibilidad de albergar futuros Juegos Olímpicos más allá de 2036".

Todas las partes interesadas han sido invitadas a presentar sus proyectos a la Comisión de Selección de la Futura Sede en noviembre, motivo por el que "después del 31 de octubre de 2026 no se considerarán otras partes interesadas para 2036", advirtió el COI, que elegirá su ganadora a mediados de 2029.

Además, este martes, el organismo que preside Kirsty Coventry publicó un manual para estos posibles anfitriones y que detalla el proceso completo de elección de la sede y los requisitos que deben cumplir las partes interesadas para superar cada etapa del proceso de selección.

Del mismo modo, indicó que estos proyectos para 20367 serán evaluados en función de una serie de factores técnicos como 'Apoyo político y público' o la 'Estrategia de legado para crear beneficios a largo plazo para las comunidades anfitrionas'. También se evaluarán en función de elementos estratégicos como su visión para los Juegos y su alineación con los planes de desarrollo locales y los objetivos del Movimiento Olímpico.

"Tuve la fortuna de competir en cinco Juegos Olímpicos, en cuatro continentes, y cada uno tenía su propio carácter. Cada sede aportó algo único a través de su gente, su cultura y la forma en que eligió organizar los Juegos, pero dondequiera que se celebren los Juegos, una cosa nunca debe cambiar y es que los atletas deben ser el centro de todo lo que hacemos", señaló Kirsty Coventry.

La exnadadora, ganadora de siete medallas olímpicas, apuntó que "como deportista, pasas años trabajando para hacer realidad tu sueño olímpico" y que "la experiencia que vives cuando finalmente llegas a los Juegos Olímpicos te acompaña el resto de tu vida". "Por eso, para cada futura sede, brindar la mejor experiencia posible a los atletas debe ser siempre el punto de partida", añadió.