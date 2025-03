Andrew Parsons: "Queremos que los éxitos de París se trasladen también de alguna manera a Milano-Cortina"

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI), Andrew Parsons, espera que puedan trasladar "de alguna manera" a los Juegos de Invierno de Milano-Cortina d'Ampezzo el año que viene el gran éxito que supuso el verano pasado Paris 2024, donde lograron posicionar de forma "muy fuerte" a su movimiento, y aseguró que, ya a menos de un año para su celebración, no hay "ninguna luz roja" por la que estén preocupados en cuanto a los preparativos.

"Los de París fueron unos Juegos muy exitosos y creo que nos posicionamos de una manera muy fuerte como un movimiento deportivo que además de ser de alto rendimiento y ser entretenimiento, también es un movimiento que quiere cambiar el mundo, volverlo más inclusivo a través del deporte y que este sea un ejemplo para todas las otras actividades", recalcó Parsons en una entrevista con Europa Press a un año de la celebración de los próximos Juegos de Invierno, cuyo arranque será el 6 de marzo de 2026.

El brasileño advirtió que tienen "algunos objetivos agresivos en términos de venta" para la cita italiana, con el lanzamiento de "200.000 entradas" y "muy baratas", con casi el "90 por ciento a 35 euros o menos" para apuntalar la "estrategia" de que acudan "familias". También a finales de marzo tendrán una reunión con los Jefes de Misión de cada país, "un momento clave porque es cuando se intensifica el contacto con los Comités Paralímpicos Nacionales".

Pero el deseo es que los Juegos de Invierno puedan acercarse al impacto del pasado verano en la capital francesa. "Queremos que los éxitos de París se trasladen también de alguna manera a Milano-Cortina. Los Juegos de Invierno son un poco más pequeños, interesan más a algunas partes del mundo que a otras, pero también queremos que sean un acelerador de inclusión aquí en Italia, pero también en todo el mundo a través de la difusión televisiva", advierte el dirigente.

Parsons sabe que aumentar el interés por los Juegos Paralímpicos de Invierno "es un reto" porque los de Verano "ya están consolidados" desde Pekín 2008. "Con París conseguimos que tuvieran un objetivo que es más allá que oro, plata y bronce, y estamos también haciendo el esfuerzo para que los Juegos de Invierno puedan ser encarados de esta manera también, que sea una continuidad para que tengamos un evento muy fuerte no sólo cada cuatro años", remarcó.

Y es que otro "reto" es el de "cómo mantener esta llama encendida" tras unos Juegos Paralímpicos de Verano, con la posibilidad de realizar unos Juegos Europeos que no ve "totalmente consolidados" como sucede en otras partes del mundo con los Juegos Asiáticos o los Panamericanos.

De momento, de cara a Milano-Cortina d'Ampezzo, están "contentos" por cómo están los preparativos y tras la celebración de eventos-test, "momentos para cometer los errores y aprender con ellos". "No hay ninguna luz roja por la que estemos preocupados. Algunas instalaciones deportivas están con algunos plazos justos, pero de una manera que es posible terminarlas y adaptarlas primero a los Juegos Olímpicos y después a los Paralímpicos. Tener los Olímpicos antes es positivo porque testamos todas las instalaciones y nos da una ventaja", puntualizó.

La climatología, clave en una cita invernal y siempre incontrolable, no le preocupa tanto a Parsons porque "siempre hay planes como la nieve artificial", aunque lamenta lo sucedido en los recientes Mundiales de Maribor (Eslovenia) donde no se pudieron celebrar todas las pruebas por la falta de nieve. "Es algo que pasa siempre, especialmente en nuestros Juegos, porque normalmente estamos en marzo y en algunas partes del mundo no hace tanto frío", indicó.

"Por ejemplo, en Pyeongchang 2018 hubo un día en la montaña con 26º y decían que eran los Juegos Paralímpicos de Primavera", señaló con una sonrisa. "Lamentablemente, con el calentamiento global, es algo que tenemos que afrontar cada vez más y hacemos lo que está a nuestro alcance para adaptarnos. Desde un punto de vista de sostenibilidad tenemos mucho cuidado en nuestras operaciones con nuestra huella de carbono", expresó el brasileño.

EL RETO DE AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN Y LA PRESENCIA FEMENINA

Este usó un mensaje muy fuerte en Paris 2024, la 'Revolución de la Inclusión', en referencia a la Revolución Francesa, y todavía están "planeando" cual puede usar el año que viene. "Claro, hay que hacer un vínculo con la cultura del país, estamos viendo cómo podemos llegar a algo que tenga sentido para Italia y también para el mundo porque los Juegos son globales", resaltó.

"Los Juegos Paralímpicos existen como una plataforma para un mundo más inclusivo y a través de lo que los deportistas hacen en el campo de juego se logra obtener un mundo más inclusivo. Esta dirección no cambiará, pero para cómo daremos un toque italiano a esto hay que esperar algunos meses aún", añadió al respecto.

La participación también es otro aspecto a mejorar, sabedor de que "el deporte invernal tal vez no esté tan avanzado como el de verano en términos de cantidad de deportistas". Entre las razones, su coste, porque "muchas veces es más caro", o su "aspecto cultural y de la propia naturaleza del país".

El papel de la mujer también es un debe porque sabe que están "lejos" del 50-50 que desean para Brisbane en 2032 y tras un 42,5 en Paris 2024. "Creo que en unos años veremos más deportistas, pero es algo que debemos de tener en cuenta y buscar a estas mujeres y darles la oportunidad para empezar desde el 'semicero' hasta el alto nivel", afirmó.

En cuanto a la participación de Rusia y Bielorrusia, suspendidos por la invasión de Ucrania, el mandatario recordó que será decidido por su Asamblea General de "finales de septiembre" y que las opciones son "mantener la suspensión parcial, como en París, quitarla o hacerla total".

Parsons, como ya hiciese en su última visita el pasado mes de diciembre a Madrid, se refirió a las facilidades para ayudar a que las ciudades vuelvan a querer apostar por acoger unos Juegos. "Lo que pasaba antes era que, muchas veces, el proceso era como una carrera y hay mucha inversión de dinero en la candidatura. Yo estaba involucrado en la candidatura de Río 2016 y es una locura, Madrid apostó varias veces seguidas, no ganó y se pierde el interés", manifestó.

"El proceso actual precisamente tiene como objetivo el reducir los costes y que los Comités Olímpico y Paralímpico puedan ayudar un poco más a que las candidaturas sean más fuertes. Con el carácter competitivo de antes, eso no era posible, porque no se podría ayudar, por ejemplo, a Madrid y no a Estambul o Tokio. Ahora se trabaja con todos porque no son estas carreras que una compite directamente con otra y se perdía mucho dinero", sentenció.