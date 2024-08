Antía Jácome: "He dado mi cien por cien en mi mejor regata, estoy orgullosa"

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La piragüista española Antía Jácome aseguró este sábado que dio su "cien por cien" en la final de C1 200 M en el piragüismo de Paris 2024 para completar su "mejor regata", de la que se mostró "orgullosa", después de terminar en el cuarto lugar, a solo cuatro décimas de la medalla de bronce.

"Estoy muy contenta. No podía haber dado más de mí. Hoy he terminado vacía del todo. He hecho una regata muy buena, muy buen tiempo y realmente creo que es uno de mis mejores tiempos a día de hoy. De verdad, que no tenía más en este cuerpo para dar hoy", indicó Jácome a los medios minutos después de su cuarto puesto en la final de C1 200 en París.

Aún así, la gallega reconoció que le "hubiese gustado" subirse al podio olímpico, aunque se mostró más contenta con esta regata que con la del C2 500 junto a María, en la que acabaron sextas en la final. "Me voy con un sabor un poquito mejor, porque yo sé de lo que somos capaces María (Corbera) y yo", aseguró.

"Es verdad que me ha dado bastante rabia que María se hubiese quedado fuera de esa final, porque sé que se lo merece, que es una persona supertrabajadora, me ha ayudado muchísimo. En algún momento seremos capaces de poder subirnos a ese podio olímpico", auguró.

Jácome, tras un buen esprint final, se quedó a solo cuatro décimas del bronce, aunque "no podía haber dado más". "He dado mi cien por cien, mi mejor regata, y no ha podido ser porque han sido mejores que yo. Estoy orgullosa del trabajo que he hecho", celebró.

"Ayer nos molestó bastante ese viento porque no estábamos en igualdad de condiciones todas, pero sabíamos que eso podía pasar, y hoy, por ejemplo, estábamos todas en igualdad de condiciones y realmente estoy tranquila con haber dado mi cien por cien, haberme vaciado", agregó sobre las condiciones en las que compitió este viernes en comparación con su última regata, que ha sido una de sus mejores de la temporada.

Jácome llegó a París "en muy buen estado de forma", gracias en parte al apoyo de la palista española María Corbera. "Quería agradecerle todo lo que ha hecho por mí, tanto en barco individual como en barco doble. Hemos tenido una confianza tremenda la una en la otra, a mi familia. No puedo sentir más orgullo por la gente que tengo a mi alrededor", reiteró.

"Un cuarto puesto hay que conseguirlo. En Tokio fui quinta, ayer un sexto puesto junto a María y hoy un cuarto puesto de los que realmente estoy muy orgullosa. Ayer nos quedamos con ese sabor agridulce porque no fue nuestra mejor regata por las condiciones, pero no quiero poner excusas. Salió lo que salió y estoy segura de que trabajando mucho, como en este ciclo, lo conseguiremos algún día, porque también nos lo merecemos, nos hemos dejado la piel todos los días", deseó la gallega.

La de Pontevedra avanzó que ahora necesita "tranquilidad" y "paz mental", antes de comenzar a preparar otro ciclo olímpico que culminará en Los Angeles 2028. "Necesito desconectar del piragüismo, estoy un poco saturada, pero es normal que me apetezca descansar. Estoy feliz con lo que he conseguido. Me hubiese gustado subirme al podio, desde luego, pero he remontado un puesto de Tokio y seguiré remontando para que algún día pueda subirme a ese podio", concluyó.