La Asamblea General Ordinaria del COE aprueba por unanimidad las cuentas de 2025 y el presupuesto de 2026

En el centro, el presidente del COE, Alejandro Blanco, acompañado de la Secretario General, Victoria Cabezas, y los vicepresidentes y el tesorero. - NACHO CASARES / COE

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE), en su Asamblea General Ordinaria celebrada este miércoles en el Auditorio Goyeneche de la sede de la entidad olímpica, aprobó por unanimidad las cuentas de 2025 y el presupuesto de 2026.

Durante la sesión se presentaron las cuentas correspondientes al ejercicio 2025, auditadas por Ernst & Young, cuyos responsables volvieron a destacar la "transparencia" y el "rigor" en la gestión económica de la entidad.

Pese a las dificultades económicas registradas en 2025 derivadas de la reducción de ingresos procedentes de los patrocinadores olímpicos mundiales, cuya renovación continúa negociando el Comité Olímpico Internacional (COI), no se han reducido las actividades deportivas y de gestión del COE, y el déficit generado se ha cubierto con los recursos sobrantes del ciclo olímpico anterior.

Y es que ese déficit ha sido de 574.308 euros, por la marcha de los patrocinadores japoneses que vienen del COI del Programa TOP. "Pero no ha habido merma de la actividad del COE. De un superávit 40.534 euros previsto, se pasa a ese déficit de medio millón", explicó el tesorero, Víctor Sánchez, quien señaló que los ingresos de los que se partían en 2025 eran de 7,7 millones, mientras que al final fueron de 7,3.

Además, se presentó un presupuesto para 2026 con un superávit considerable que compensa ampliamente el déficit anterior, que es de 10,9 millones de euros, con el objetivo de "dotar de fondos al COE de cara a los próximos retos olímpicos, especialmente los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028", según un comunicado. Así, los gatos de actividades suben y pasan a 6,6 millones de euros, por los 4,2 millones del año pasado.

Todos los puntos incluidos en el orden del día, así como las altas y bajas en el COE y la introducción de la Federación Española de Espeleología, fueron aprobados por unanimidad por los miembros de la Asamblea General.